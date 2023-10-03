«Ударил об диван, чтобы не плакала»: отец едва не убил 3-месячную дочку под Новосибирском

Очередное ЧП в Новосибирской области. Многодетная семья из Багана едва не лишилась младшей дочери из-за неадекватного отца. Горе-родитель не мог успокоить 3-месячную дочку, и чтобы она не плакала, он несколько раз ударил ее о спинку дивана головой.

― Днем 1 октября 2023 года 24-летний отец, пытаясь успокоить свою малолетнюю дочь, приподнял ребенка и ударил о спинку дивана. Довести умысел на убийство до конца ему не удалось вследствие того, что девочке своевременно была оказана медицинская помощь, ― прокомментировали в СУ СК РФ по Новосибирской области.

В момент происшествия матери дома не было. Девочку экстренно госпитализировали в больницу, сейчас ее жизни ничего не угрожает.

Известно, что семья условно благополучная. Отец нигде не работает, а мать находится в декретном отпуске. У пары четверо детей. На учете в органах профилактики семья не состоит.

Сейчас жестокому отцу предъявлено обвинение в покушении на убийство малолетнего ребенка. Следователь СК обратился с ходатайством в суд об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.