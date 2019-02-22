Экс-глава новосибирской компании предстанет перед судом в Татарстане за мошенничество

Бизнесмена из Новосибирска и снабженца из Татарстана будут судить за хищение стретч-пленки на 8,2 млн рублей, сообщает деловой портал «TatCenter».

Следствие полагает, что Производственно-торговая компания ЭРА-ПАК и «УК «Индустриальный парк Камские Поляны» заключили договор поставки стретч-пленки. Позже товар похищался с производства без фактической оплаты и продавался в Новосибирске.

Отмечается, что свою вину фигуранты дела не признали. Экс-директор новосибирской фирмы на время следствия помещен под стражу. Второй фигурант дела находится под подпиской о невыезде.

Уголовное дело направлено в Нижнекамский городской суд для рассмотрения по существу.

Интересно, что аналогичное дело в промпарке «Камские поляны» было выявлено летом 2018 года.

Фото: с сайта tatcenter.ru