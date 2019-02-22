СО РАН получает за счет внебюджетной деятельности около 400 млн рублей в год

Председатель СО РАН академик Валентин Пармон прокомментировал ситуацию, связанную с федеральным имуществом, которое находится в оперативном управлении Сибирского отделения, сообщает издание «Наука в Сибири».

Валентин Пармон отметил, что имущественный комплекс СО РАН — это служебное жилье, включая общежития, а также гостиницы, спортивные комплексы, торговые центры и многое другое. При этом, по словам академика, управление этими объектами не является нецелевыми функциями Сибирского отделения — по своему уставу СО РАН имеет право в том числе сдавать имущество в аренду, чтобы получать финансы, которые затем направляются на профильную деятельность Отделения.

— В год СО РАН получает за счет внебюджетной деятельности (за счет аренды и не только) около 400 миллионов рублей, — сообщил академик Пармон. — Около 70 млн рублей тут же уходит на оплату налогов за землю, недвижимость и так далее. Остальные деньги на различные нужды: содержание общежитий (это очень затратно), гостиницы, спортивных сооружений, Лесной опытной станции. Кроме того, СО РАН по уставу уполномочено выпускать научные и научно-популярные издания — журналы и монографии. Финансирование из федерального бюджета по этому направлению достаточно скромное, поэтому мы добавляем внебюджетные деньги: в прошлом году около 20 миллионов рублей, в нынешнем — до 40 млн. Еще одна статья расходов — поддержка деятельности наших основных экспертных структур в лице объединенных ученых советов по направлениям наук.

Валентин Пармон подчеркнул, что за часть имущества СО РАН не держится.

— Есть, например, линейные водоводы, которые СО РАН неоднократно пыталось передать в муниципалитет, или пляж новосибирского Академгородка (он состоит на балансе Сибирского отделения, но числится как гидротехническое сооружение, ведь создан был для того, чтобы Обское водохранилище не размывало железную дорогу), или часть детских садов, используемых по прямому назначению. Мы неоднократно пытались передать такие объекты на баланс города или области, — отметил председатель СО РАН, — однако российское законодательство в плане передачи федерального имущества достаточно сложное.

По его словам, вопросы управления имуществом, которые напрямую касаются будущего Академгородка, сейчас находятся в разработке. Готовятся специальные документы, действует созданный при губернаторе Новосибирской области координационный совет, включающий мэра Новосибирска, представителей науки, СО РАН и университетов.

— В том, что касается имущественного комплекса, у нас подготовлены списки, где представлено около 130 объектов, о которых мы просто просим, чтобы их у нас забрали. С остальными мы хотели бы разбираться не впопыхах. В наш имущественный комплекс также входят выставочные центры, музеи — важно, чтобы в рамках программы «Академгородок 2.0» было и их развитие, — сказал Валентин Пармон.

Фото: издание «Наука в Сибири»