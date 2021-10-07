Владимир Жириновский отказался от депутатского мандата в заксобрание Алтайского края

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский отказался от мандата в депутаты Алтайского краевого законодательного собрания восьмого созыва, сообщил на организационном заседании нового созыва регионального парламента председатель мандатной комиссии заксобрания Сергей Писарев, передает ТАСС.

— В связи с отказом кандидата в депутаты восьмого созыва, состоящего в общекраевой части краевого списка кандидатов, выдвинутого избирательным объединением алтайским региональным отделением партии ЛДПР, Владимира Вольфовича Жириновского от получения депутатского мандата решено передать депутатский мандат в порядке очередности кандидату Людмиле Цивилевой, — сказал Писарев.

Кроме того, он сообщил о решении об отказе от мандата в региональный парламент лидера «Коммунистов России» Максима Сурайкина. Его мандат передан Анастасии Гузей.

Ранее от своего мандата в заксобрание края отказался губернатор Алтайского края Виктор Томенко.

В Алтайском крае на 1 тыс. 793 избирательных участках 17, 18 и 19 сентября выбирали депутатов Госдумы и 68 депутатов регионального парламента. По партийным спискам на выборах краевого парламента единороссов поддержали 34,33% избирателей, КПРФ отдали свои голоса 24,04% избирателей. «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» получили 13,68% голосов, «Коммунисты России» — 12,08% и ЛДПР — 10,72%. Единороссы также одержали победу в 19 одномандатных избирательных округах. Возглавлял партийный список губернатор региона Виктор Томенко.

Напомним, что Владимир Жириновский в списке ЛДПР на выборах нового созыва алтайского краевого законодательного собрания шел под первым номером. Добавим и то, что для партии это привычный ход, когда лидер либерал-демократов возглавляет списки в регионах.