Экс-глава района о «своих» агитавтобусах: другим можно, мне нельзя?

— Реклама на транспорте ничем не отличается от рекламы на билбордах, — комментирует кандидат в Госдуму от КПРФ, экс-глава Первомайского района Виталий Новоселов ситуацию с размещением агитбаннеров на автобусах, приобретенных по нацпроекту «Безопасные и качественные дороги».

Напомним, что поводом для неоднозначной ситуации стало размещение агитбаннеров Виталия Новоселова на автобусах, поставленных Новосибирску в рамках нацпроекта «БКД». Как сообщали в ответ на запрос депутата горсовета Светланы Каверзиной в управлении пассажирских перевозок мэрии, данные автобусы отсутствуют в списке поверхностей для размещения рекламной продукции. Еще ряд вопросов по данной ситуации депутат направила руководству уже департамента транспорта и дорожно-благоустроительного хозяйства мэрии Новосибирска, в составе которого работает указанное управление.

В то же время, как сообщает Виталий Новоселов в переписке с одним из общественников в соцсети Facebook, для размещения рекламной продукции автобусы использует не он один.

— На автобусах висят не только мои плакаты, но и плакаты других кандидатов, — пишет экс-глава района. — Предприятия (в данном случае ПАТП-4. — Ред.) могут зарабатывать с продажи не только билетов, но и рекламных площадей. Такая практика есть во всех городах и странах. Полученные деньги идут на развитие автотранспортного предприятия.

В пользу аргументов, перечисленных Виталием Новоселовым, что «не он один такой», говорит и история избирательных кампаний предыдущих периодов. Национальные проекты и государственные программы, реализуемые в регионе, становятся вполне себе агитационной площадкой для ряда кандидатов и партий, в первую очередь связанных с региональной и муниципальной властью, несмотря на то, что реализуются исключительно на средства бюджетов разных уровней, а не на партийные средства или иные финансовые источники. При этом, как показала история прошлогодней выборной кампании, в качестве площадки для агитации отдельных кандидатов могут служить даже интернет-ресурсы органов официальной власти.

Напомним, что выборы депутатов Госдумы должны состояться 19 сентября 2021 года.