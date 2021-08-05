Жители Новосибирской области недовольны Андреем Травниковым

По результатам исследования Центра политической конъюнктуры, Андрей Травников потерял 6 позиций в рейтинге упоминаний глав российских регионов в социальных сетях. В июле о главе Новосибирской области написали 8 297 сообщений.

Согласно исследованию, по доле позитивных сообщений Андрей Травников занял 70-е место (5,60% от всех постов). Месяцем ранее губернатор Новосибирской области занимал по этому показателю 42 место.

Андрей Травников в рейтинге негативных упоминаний в июле находится на 8 месте (16,72% сообщений), месяцем ранее он занимал по этому показателю 32-е место.

По какой причине вырос уровень негатива авторы исследования не сообщают.

Наметившийся рост доли негативных упоминаний глав регионов в июле может продолжиться и в августе, что связано с финальной фазой предвыборных кампаний и активизаций оппозиционных сил, которые традиционно критикуют действующую власть, не исключают авторы исследования.