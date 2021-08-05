Лидер новосибирских навальнистов «впрягается» за лидера коммунистов

Лидер новосибирских навальнистов, депутат горсовета от коалиции «Новосибирск 2020» на предстоящих выборах депутатов Госдумы может поддержать своего главного соперника по прошлогодним выборам — секретаря регионального отделения КПРФ и бывшего вице-спикера горсовета Новосибирска Рената Сулейманова. Такое заявление депутат сделал в ходе очередного телеэфира на своем интернет-канале, отвечая на вопрос одного из зрителей. Стоит напомнить, что даже по завершении выборной кампании-2020 взаимоотношения навальнистов с коммунистами не потеплели. Так, первые обвиняли вторых в том, что они не передали победителю собранные наказы своих избирателей, оставив их, что называется, за бортом. Да и на сессиях «бойковцы» нередко критически высказывались в отношении тех или иных решений «красной мэрии» под руководством главного коммуниста области Анатолия Локтя.

В этом году, как следует из эфира Сергея Бойко, смена позиции по отношению к представителю КПРФ продиктована отнюдь не проявлением симпатий к коммунистическим идеям.

— Я могу не любить кого-то из коммунистов, даже тихонечко ненавидеть, смеяться над плакатами Жирнова с игрушечными наручниками, не замечать Яковлева или ругать Новоселова за то, что он заклеил автобусы, — говорит депутат. — Но любой депутат лучше, чем единоросс. Даже Сулейманов, нравится он мне или нет, ведет он кампанию или не ведет.

При этом, как показала история, коммунисты такой поддержке могут не обрадоваться. В частности, годом ранее в ответ на заявление представителей коалиции о поддержке ряда кандидатов от КПРФ в рамках проекта «Умное голосование» обком партии демонстративно отказался от поддержки, припомнив коалиционерам нападки на первого секретаря реготделения КПРФ, мэра Новосибирска Анатолия Локтя.

— С одной стороны, так называемая «Коалиция 2020» объявила крестовый поход против кандидатов-коммунистов, против мэра нашего города Анатолия Евгеньевича Локтя, — передавал сайт реготделения партии позицию обкома. — С другой — навальнисты записали в свои списки некоторых кандидатов от КПРФ. Искать такой поддержки — удел слабых. Мы уверены в своих силах. Мы отказываемся от поддержки так называемого «Умного голосования».

Однако, как впоследствии показали результаты выборов, для ряда кандидатов, заявленных в «Умном голосовании», такая поддержка лишней, мягко говоря, не была бы.

Напомним, что выборы депутатов Госдумы должны состояться 19 сентября 2020 года.