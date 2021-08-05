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Лидер новосибирских навальнистов «впрягается» за лидера коммунистов

  • 05/08/2021, 15:31
Автор:
Новости Новосибирска
Годом ранее оба политика были основными соперниками в борьбе за мандат горсовета на округе в центре Новосибирска.

Лидер новосибирских навальнистов, депутат горсовета от коалиции «Новосибирск 2020» на предстоящих выборах депутатов Госдумы может поддержать своего главного соперника по прошлогодним выборам — секретаря регионального отделения КПРФ и бывшего вице-спикера горсовета Новосибирска Рената Сулейманова. Такое заявление депутат сделал в ходе очередного телеэфира на своем интернет-канале, отвечая на вопрос одного из зрителей. Стоит напомнить, что даже по завершении выборной кампании-2020 взаимоотношения навальнистов с коммунистами не потеплели. Так, первые обвиняли вторых в том, что они не передали победителю собранные наказы своих избирателей, оставив их, что называется, за бортом. Да и на сессиях «бойковцы» нередко критически высказывались в отношении тех или иных решений «красной мэрии» под руководством главного коммуниста области Анатолия Локтя.

В этом году, как следует из эфира Сергея Бойко, смена позиции по отношению к представителю КПРФ продиктована отнюдь не проявлением симпатий к коммунистическим идеям.

Я могу не любить кого-то из коммунистов, даже тихонечко ненавидеть, смеяться над плакатами Жирнова с игрушечными наручниками, не замечать Яковлева или ругать Новоселова за то, что он заклеил автобусы, говорит депутат. Но любой депутат лучше, чем единоросс. Даже Сулейманов, нравится он мне или нет, ведет он кампанию или не ведет.

При этом, как показала история, коммунисты такой поддержке могут не обрадоваться. В частности, годом ранее в ответ на заявление представителей коалиции о поддержке ряда кандидатов от КПРФ в рамках проекта «Умное голосование» обком партии демонстративно отказался от поддержки, припомнив коалиционерам нападки на первого секретаря реготделения КПРФ, мэра Новосибирска Анатолия Локтя.

 С одной стороны, так называемая «Коалиция 2020» объявила крестовый поход против кандидатов-коммунистов, против мэра нашего города Анатолия Евгеньевича Локтя,  передавал сайт реготделения партии позицию обкома.  С другой — навальнисты записали в свои списки некоторых кандидатов от КПРФ. Искать такой поддержки  удел слабых. Мы уверены в своих силах. Мы отказываемся от поддержки так называемого «Умного голосования».

Однако, как впоследствии показали результаты выборов, для ряда кандидатов, заявленных в «Умном голосовании», такая поддержка лишней, мягко говоря, не была бы.

Напомним, что выборы депутатов Госдумы должны состояться 19 сентября 2020 года.

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Рубрики : Власть Политика

Регионы: Новосибирская область Новосибирск

Теги : политика выборы в Госдуму власть


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