Экс-глава СО РАН Александр Асеев признан виновным в мошенничестве

Экс-глава СО РАН Александр Асеев признан виновным в совершении мошенничества в особо крупном размере, сообщили в СУ СК России по Новосибирской области. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы до 10 лет со штрафом в размере до 1 млн рублей или в размере заработной платы/иного дохода осужденного за период до 3 лет и с ограничением свободы на срок до 2 лет либо без такового. Дело в отношении экс-главы СО РАН поступило в суд в августе 2021 года.

Напомним, что Александр Ассев подозревается в незаконной приватизации коттеджа стоимостью 45,8 млн. руб., находящегося в собственности СО РАН.

— Приговором суда экс-председатель СО РАН признан виновным в том, что, используя свое служебное положение, путем обмана и злоупотребления доверием сотрудников Академии наук, в нарушение жилищного законодательства организовал заключение с ним договора найма жилого помещения — коттеджа, площадью более 600 кв метров, расположенного в Советском районе г. Новосибирск, а также производство работ по его реконструкции, убедив сотрудников Академии наук в том, что жилое помещение будет использовано им в качестве представительской резиденции, — говорится в материалах дела.

Далее виновный с целью хищения организовал фиктивную регистрацию по месту жительства в указанном коттедже своей дочери, на основании подложных документов добился признания за ней права собственности на указанный объект недвижимости в судебном порядке и его регистрацию.

Таким образом, осужденный мошенническим путем приобрел право в пользу своей дочери на указанное недвижимое имущество, чем причинил ущерб Российской Федерации в размере более 45 млн рублей.

— Суд, приняв во внимание собранные следствием доказательства, признал подсудимого виновным и назначил наказание в виде 4 лет лишения свободы условно со штрафом 500 тысяч рублей, — говорится в сообщении СК.

Кроме того, коттедж приговором суда постановлено вернуть его законному владельцу — Российской Федерации, сохранен арест, наложенный на данное имущество, до исполнения приговора в указанной части.

Решение суда в законную силу не вступило.

Ранее редакция сообщала, что экс-глава СО РАН Александр Асеев попросил суд его оправдать.