Экс-глава СО РАН Александр Асеев попросил суд его оправдать

Обвиняемый в мошенничестве экс-председатель СО РАН академик Александр Асеев своей вины не признаёт. Об этом, как сообщают в управлении судебного департамента по Новосибирской области, учёный сообщил в своём последнем слове в ходе судебного процесса.

— Его речь длилась около часа, он также, как и в ходе судебного разбирательства, не признал вину в полном объеме, — сообщают в пресс-службе. — Просил суд оправдать его.

Напомним, что Александр Ассев подозревается в незаконной приватизации коттеджа стоимостью 45,8 млн. руб., находящегося в собственности СО РАН. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы до 10 лет со штрафом в размере до 1 млн рублей или в размере заработной платы/иного дохода осужденного за период до 3 лет и с ограничением свободы на срок до 2 лет либо без такового. Дело в отношении экс-главы СО РАН поступило в суд в августе 2021 года.

— Из корыстных побуждений, с использованием своего служебного положения, принял меры к освобождению коттеджа в Советском районе, заключил договор найма жилого помещения и провёл приватизацию коттеджа от имени своей дочери, — напоминают в департаменте историю дела. — Также, с использованием своего служебного положения организовал ремонт коттеджа за счет средств СО РАН и строительной организации. Кроме того, создал ложный юридический факт, организовав фиктивную регистрацию своей дочери по указанному адресу, которая в действительности на территории РФ на тот момент не проживала.

Напомним, что сейчас под судом находятся ещё несколько новосибирских учёных-аэродинамиков института теоретической и прикладной механики им. С.А. Христиановича СО РАН, подозреваемых в госизмене — Анатолий Маслов, Александр Шиплюк и Валерий Звегинцев — были арестованы по подозрению в государственной измене (статья 275 УК РФ). По аналогичной статье был задержан и Дмитрий Колкер, заведующий лабораторией квантовых оптических технологий физического факультета НГУ. Спустя несколько дней после ареста он умер от онкологии.

Ранее редакция рассказывала об обращении учёных к органам власти с просьбой защитить сибирскую науку от краха в связи с уголовными делами в отношении их коллег.