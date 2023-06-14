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В Госдуме снова предлагают повысить зарплату учителям

  • 14/06/2023, 10:05
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В Госдуме снова предлагают повысить зарплату учителям
Законопроект о повышении зарплаты учителям до двух с половиной минимальных размеров оплаты труда внесет в Госдуму фракция ЛДПР.

Замглавы фракции Ярослав Нилов сообщил в своем телеграм-канале, что подготовлен к внесению в Госдуму законопроект с гарантией дохода педагога на полной ставке не ниже двух с половиной МРОТ независимо от региона.

По словам парламентария, бюджеты субъектов разнятся, но при этом не должно страдать качество образования, только потому, что степень привлекательности профессии учителя на местах существенно разнится.

При этом Нилов подчеркнул, что учительские зарплаты — не расходная статья бюджета, а грамотные инвестиции в следующие поколения. Он отметил, что проект уже направили в правительство России на заключение. И после его одобрения зарплата педагогов не должна быть уменьшена, а условия труда — не ухудшены.

Напомним, что ровно год назад Госдума отклонила законопроект, который предлагал установить базовый оклад учителей на уровне не ниже двух региональных МРОТ. Причем исключительно голосами фракции «Единая Россия». Все остальные его поддержали.

Основная критика законопроекта была связана с неминуемыми затратами из бюджета.

Ранее редакция сообщала, что на уроки физкультуры теперь не допустят детей без медицинской справки.

Фото: freepik.com — freepik 

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Рубрики :

Регионы: Россия

Теги : Ярослав Нилов школа зарплата учителей законопроект о повышении зарплат учителям Госдума


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