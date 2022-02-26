Молодежный чемпионат мира по хоккею в Новосибирске. Все настроены позитивно

Глава Новосибирской области провёл заседание регионального организационного комитета по подготовке и проведению в 2023 году 47-го Молодёжного чемпионата мира по хоккею с шайбой на льду в Новосибирске. Андрей Травников особо подчеркнул, что, несмотря ни на какие происходящие сегодня в мире события, Оргкомитет и Исполнительная дирекция активно работают по всем намеченным направлениям, согласно федеральному и региональному планам мероприятий, сообщила пресс-служба правительства региона.

— Сроки, которые утверждены планом подготовки и графиками, строительство и приведение в порядок всех объектов, решение оргвопросов — всё остаётся в силе. Сроки эти довольно сжатые. По основному объекту — ледовой арене — все основные проблемы разрешены, работы идут в соответствии с утверждённым графиком, ориентируемся на установленные сроки — сентябрь этого года. Но не надо забывать, что есть ещё масса объектов и задач, которые тоже нельзя упустить, их тоже надо держать в сроках, — подчеркнул Травников.

Исполнительный директор Федерации хоккея России Дмитрий Курбатов также заявил, что все настроены позитивно:

— Все работы по объектам в Омске и в Новосибирске приведены в тот строительный график, который с уверенностью позволяет сказать: арены будут сданы в срок.

Руководству муниципалитета Новосибирска и специалистам минтранса Новосибирской области губернатор поручил в течение двух недель завершить согласование протяжённости гостевых маршрутов, а также согласовать парковочные пространства с учётом возможности их расширения.

Игры МЧМ-2023 пройдут в двух городах — Новосибирске и Омске, и первые матчи состоятся уже в конце этого года — 26 декабря 2022 г. Основные встречи — в частности, матч открытия, полуфиналы и финал — пройдут в Новосибирске. Финал состоится 5 января 2023 года. К этому спортивному событию на территории Новосибирской агломерации ведётся строительство новой ледовой арены, станции метро «Спортивная», 4-го моста через Обь, системы дорожно-транспортных развязок, нового терминала аэропорта «Толмачёво» и т.д.