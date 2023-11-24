Экс-главе филиала Новосибирскавтодора вынесли приговор

Экс-начальнику филиала АО «Новосибирскавтодор» «Черепановское ДРСУ» Сергею Дулепову вынесли приговор. Он обвинялся в даче взятки. Об этом сообщает Карасукский районный суд.

— Дулепов признан виновным в даче взятки в общей сумме 169 000 рублей, — говорится в сообщении на сайте суда.

Эксперт Территориального управления автодорог за взятку должен был внести изменения в протоколы испытания асфальтобетона, уложенного в ходе ремонта дорог в Черепановском районе.

Дулепов признал вину лишь частично. В деле нашлись «смягчающие обстоятельства» и в результате Дулепова приговорили к 7 годам условно со штрафом 845 тысяч рублей.

Ранее редакция сообщала о том, что суд признал преподавателя медуниверситета Новосибирска виновной в получении взятки.