Отец-беглец выплатил часть долга по алиментам в Новосибирске

41-летний алиментщик выплатил часть своего долга из-за стыда: из-за того, что его многие начали узнавать на улицах. Об этом сообщает пресс-служба УФССП по Новосибирской области.

Все началось с того, что у мужчины накопился долг по алиментам в 1 млн 62 тысячи рублей. Он никак не взаимодействовал с своим 9-летним сыном, а от приставов скрывался и утаивал доходы.

— У должника нет зарегистрированного имущества, на его банковские счета деньги не поступают, — отметили в сообщении.

К дела подключились СМИ. Из-за этого должник явился на прием к приставам. Там мужчина рассказал, что теперь его узнают на улицах из-за публикаций СМИ. Ему ужасно стыдно.

— На приеме судебный пристав предупредила мужчину об административной, уголовной ответственности, в случае уклонения от уплаты алиментов, — отметили в сообщении.

Также должнику выдали постановление об удержании денежных средств с его зарплаты.

А мужчина в свою очередь сразу сделал два платежа в 42 тысячи рублей, которые перечислили ребенку.

Ранее редакция сообщала о том, что благодаря аресту Audi A3 житель Новосибирска погасил долг по алиментам.