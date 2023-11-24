Суд признал преподавателя медуниверситета Новосибирска виновной в получении взятки

Суд вынес приговор профессору Новосибирского медуниверситета Елене Самсоновой за взятку. Об этом сообщает пресс-служба Заельцовского районного суда.

Самсонова с 22 июня по 7 июля 2022 года получила через посредника денежную взятку. Также в этот период она совершила служебный подлог.

– Внесла в официальный документ заведомо ложные сведения, – говорится в сообщении.

Ее наказали условным с штрафом и лишением права заниматься преподавательской деятельностью на срок 3 года.

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