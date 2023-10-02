Экс-главе поселка Линево Якову Ландайсу вынесли приговор еще по одному делу

Приговором Искитимского районного суда установлено, что Яков Ландайс, являясь главой администрации р.п.Линево, совершил хищение вверенного ему муниципального имущества — квартиры, путем передачи в собственность третьему лицу без законных на то оснований. В июне 2021 года он подписал документы о передаче квартиры учительнице поселковой школы, говорится в сообщении пресс-службы управления судебных приставов Новосибирской области.

— Яков Ландайс признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.160 УК РФ (присвоение или растрата) и ему назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы условно с лишением права занимать должности в органах местного самоуправления, связанные с осуществлением функций представителя власти, на срок 3 года, — говорится в сообщении.

Исковое требование на сумму 2 174 270 руб. передано на рассмотрение в порядке гражданского судопроизводства.

Приговор не вступил в законную силу, уточняется в материалах суда.

Напомним, в январе 2023 года Искитимский районный суд вынес приговор Якову Ландайсу за превышение должностных полномочий при выполнении муниципальных контрактов на сумму почти 9 миллионов рублей. Ему было назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года.

Яков Ландайс руководил поселком более десяти лет — с марта 2010 по июль 2021 года.

Ранее редакция сообщала о том, что Яков Ландайс избежал колонии.