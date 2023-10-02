«Она ей завидовала»: школьники рассказали, почему одноклассница порезала подругу под Новосибирском

Небольшой дачный поселок Кудряшовский под Новосибирском до сих пор не может прийти в себя от шока. Спокойный микрорайон взбудоражила новость о совсем недетских разборках между семиклассницами. Накануне днем две девочки ушли в лес, а вернулась только одна. Никто и представить не мог, какой ужасный план пыталась реализовать 14-летняя Вероника*.

― В местных чатах где-то около шести часов вечера появилось сообщение, что пропала ученица седьмого класса. Люди стали оперативно собираться в группу для поиска в лесу. Сбор был объявлен у местной бани. А спустя немного времени дали отбой и сообщили, что девочка нашлась, ― поделилась с Infopro54 местная жительница.

А потом по поселку поползли подробности жуткого происшествия. Оказалось, что 13-летняя Марианна* вовсе не потерялась, а истекала кровью на пожелтевшей траве.

― Вероника ее там бросила и убежала. А до этого изрезала ее всю канцелярским ножом. Хотела убить, поэтому сначала по горлу, а потом уже по голове и лицу. Она и думала, что убила. Жестоко изуродовала, но Марианна сумела спастись, ― рассказывают Infopro54 одноклассницы.

Действительно произошло настоящее чудо, и девочка выжила. Врачи оказали ей помощь, наложили швы, теперь ее состояние оценивается как средней тяжести.

Известно, что обе девчонки хорошо общались в школе. Они были практически подругами. Что же случилось между ними?

― Вероника завидовала Марианне, считала ее красивее себя. И вот эта конкуренция не давала ей покоя. Ведь все девочки в этом возрасте хотят нравится мальчишкам. Страшно представить, как из-за такого можно решиться убить человека, ― недоумевают ученики школы.

После случившегося Марианна успела назвать имя своей обидчицы. Девочку тут же задержали, в ее квартире провели обыск. Примечательно, что канцелярский нож, с которым школьница была в лесу, оказался не единственным. У девочки в столе их было много. А еще недавно Веронике исполнилось 14 лет, а значит ее теперь можно привлечь к уголовной ответственности по тяжкой статье.

В Кудряшовском говорят, что семиклассницу отправили в специализированное медицинское учреждение, чтобы проверить ее на вменяемость.

В деле о покушении на убийство сейчас разбирается следственный комитет. Родители рыдают, учителя в недоумении, а дети никак не могут поверить, что все эти события происходят с их знакомыми девчонками.

― Следственным отделом по городу Обь следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство несовершеннолетней на территории Новосибирского района. В настоящее время подозреваемая задержана, в ближайшее время следователь СК обратится с ходатайством в суд об избрании в отношении нее меры пресечения, ― официально прокомментировали в СУ СК РФ по Новосибирской области.

Редакция Infopro54 будет следить за развитием событий.

*Имена героев изменены.