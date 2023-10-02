Перерезала горло: 14-летняя школьница пыталась убить свою подругу под Новосибирском

Следователями СКР по Новосибирской области возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство несовершеннолетней

ЧП произошло днем, 1 октября, в Караканском бору под Новосибирском. Две одноклассницы выясняли отношения в лесном массиве. Одна из них набросилась на подругу с канцелярским ножом. Обидчица пыталась перерезать 13-летней школьнице горло. Девочка смогла оказать сопротивление, а потом упала на траву и из последних сил позвонила родителям.

Истекающего кровью ребенка нашли недалеко от автозаправочной станции. Девочку экстренно госпитализировали в больницу, где медикам удалось сохранить ей жизнь.

― Следственным отделом по городу Обь следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство несовершеннолетней на территории Новосибирского района. В настоящее время подозреваемая задержана, в ближайшее время следователь СК обратится с ходатайством в суд об избрании в отношении нее меры пресечения, ― прокомментировали в СУ СК РФ по Новосибирской области.

При обыске на квартире подозреваемой было найдено огромное количество канцелярских ножей.

Известно, что обе школьницы растут в полных семьях, на учете в отделе по делам несовершеннолетних не состояли.