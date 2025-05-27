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Экс-главный прокурор Новосибирска Роман Сивак планирует уйти в политику

  • 27/05/2025, 12:45
Автор: Оксана Мочалова
Экс-главный прокурор Новосибирска Роман Сивак планирует уйти в политику
Он ушел из органов прокуратуры в связи с выходом на пенсию по выслуге лет в апреле 2025 года

Ушедший в отставку в связи с достижением пенсионного возраста по выслуге лет экс-прокурор Новосибирска Роман Сивак планирует стать депутатом Законодательного собрания региона.

— Сегодня всё изменилось, сегодня у меня новые задачи и цели, впереди новые достижения и вершины, новая жизнь. <…> Настало новое время. Здесь я буду делиться результатами своей деятельности, расскажу о временах службы в органах прокуратуры, о своих планах и делах на благо людей, общества и нашего государства, — написал он в своем канале, который был создан накануне.

В разговоре с журналистом редакции, Роман Сивак не стал комментировать вопрос о выдвижении своей кандидатуры. Также пока не понятно, решил ли он примкнуть к какой-либо партии или общественной организации. Но по данным редакции, он будет баллотироваться от партии «Справедливая Россия».

Роман Сивак родился в 1975 году. Трудовую деятельность начал с учителя истории Кайгородской средней школы Краснозерского района Новосибирской области. Более 5 лет проработал в органах исполнительной власти, 20 лет — в органах прокуратуры. Работал помощником прокурора в Краснозерском районе, заместителем прокурора в Здвинском районе, являлся прокурором Каргатского района и прокурором города Бердска. В январе 2021 года приказом Генерального прокурора РФ старший советник юстиции Роман Сивак назначен на должность прокурора города Новосибирска. В апреле 2025 года он ушел из органов прокуратуры в связи с выходом на пенсию по выслуге лет.

Ранее редакция сообщала, что на трех округах депутатов Заксобрания Новосибирской области обошли новички. Конкурс на праймериз в региональный парламент был 4,4 человека на место.

Скрин с эфира пресс-конференции ТАСС

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Рубрики : Власть Политика

Регионы: Новосибирская область

Теги : заксобрание выборы


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