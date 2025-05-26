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На трех округах депутатов Заксобрания Новосибирской области обошли новички

  • 26/05/2025, 18:30
Автор: Юлия Данилова
На трех округах депутатов Заксобрания Новосибирской области обошли новички
Конкурс на праймериз в региональный парламент был 4,4 человека на место

Определены кандидаты, которых «Единая Россия» может двигать на выборы в региональный парламент. Конкурс на праймериз за место в Заксобрание Новосибирской области составил 4,4 человека на место. Всего в Законодательное собрание восьмого созыва будут избраны 76 депутатов (38 ― в одномандатных округах, 38 — по партийным спискам).

  • 40 действующих депутатов Заксобрания заняли первые и вторые места по количеству голосов в праймериз.
  • Лидирует по количеству голосов, набранных на праймериз, спикер Заксобрания Андрей Шимкив, на втором месте Майис Мамедов, на третьем Александр Тепляков.
  • Победители праймериз в региональный парламент набрали больше голосов, чем те, кто победил в праймериз в горсовет Новосибирска.  Только 10 человек, вышедших в победители, набрали менее 2000 голосов.
  • На 13 округах первое и второе места в праймериз заняли действующие депутаты регионального парламента.
  • На трех округах действующий депутат получил только второе место.
  • Несколько депутатов горсовета победили на праймериз и на уровне муниципалитета, и на уровне региона.
  • Двое депутатов горсовета вышли в лидеры по голосам на округах в праймериз в региональный парламент: Евгений Лебедев и Александр Савельев.
  • Депутаты горсовета-победители праймериз, которые решили пойти только в Заксобрание, набрали больше голосов, чем их коллеги из горсовета.
  • Первое и второе место заняли 18 участников СВО.

Результаты, которые кандидаты показали на праймериз для участия в выборах в региональный парламент:

  • Округ №1 – Даниил Прохоров, специалист по работе с молодежью МБУ «КДО», участник СВО (5985), на втором месте действующий депутат Виктор Кушнир (5121).
  • Округ №2 – Игорь Умербаев, депутат Заксобрания (5183), на втором месте Дмитрий Игумнов (2839).
  • Округ №3 – Сергей Смирнов, депутат Заксобрания (6269), на втором месте Юлия Швец, депутат Заксобрания (4938).
  • Округ №4 – Виталий Новоселов, депутат Заксобрания (4779), на втором месте Дмитрий Франчук, депутат Заксобрания (3851).
  • Округ №5 – Александр Кулинич, депутат Заксобрания (6469), на втором месте Александр Терепа (4468).
  • Округ №6 – Денис Субботин (4948) и Сергей Кальченко (4036) – оба депутаты Заксобрания..
  • Округ №7 – Олег Подойма (4826) и Олег Бугаков (4264) – оба депутаты Заксобрания.
  • Округ №8 – Ярослав Фролов (5422) и Сергей Гайдук (4101) – оба депутаты Заксобрания.
  • Округ №9 – Александр Шпикельман (5510) и Валерий Ильенко (4819) – оба депутаты Заксобрания.
  • Округ №10 – Андрей Биль (4003) и Александр Барсуков (3471) – оба депутаты Заксобрания.
  • Округ №11 – Татьяна Захарова директор МКУС «Им.Сивири Г.П.» (4260), на втором месте депутат Заксобрания Наталия Красовская (3214).
  • Округ №12 – Ирина Диденко (3675) и Валерий Бадьин (3161) – оба депутаты Заксобрания.
  • Округ №13 – Андрей Шимкив (9085) и Александр Тепляков (7083) – оба депутаты Заксобрания.
  • Округ №14 – Майис Мамедов (7964) и Роман Казаков (6712) – оба депутаты Заксобрания.
  • Округ №15 – Денис Юминов, гендиректор ООО «РосИнсталПроект» (4250), на втором месте Елена Тырина, депутат Заксобрания (3966).
  • Округ №16 – Зоя Родина, депутат Заксобрания (2348), на втором месте Марина Лаптева, директор МБУ «Централизованная Библиотечная Система города Бердска» (1386).
  • Округ №17 – Игорь Гришунин (4528) и Юрий Похил (3613) – оба депутаты Заксобрания.
  • Округ №18 – Анатолий Юданов (5249) и Павел Кива (3136) – оба депутаты Заксобрания.
  • Округ №19 – Екатерина Козловская, депутат Заксобрания (4415), н втором месте Андрей Фрунзе, замдиректора по коммерческим вопросам ООО «Шаркон», участник СВО (2363).
  • Округ №20 – Евгений Лебедев, депутат горсовета Новосибирска (5339), Дмитрий Курочкин депутат Заксобрания (2391)
  • Округ №21 – Андрей Фунтиков, завотделением ГБУЗ НСО «КЦОЗСИР» (1397), на втором месте Анастасия Меркулова (1319).
  • Округ №22 – Роман Маркеев, индивидуальный предприниматель (1685), на втором месте Павел Парахин (1482).
  • Округ №23 – Евгений Шаблинский, депутат Заксобрания (2734), Александр Шепетнев, депутат горсовета, участник СВО (1985).
  • Округ №24 – Дарья Гузеева, помощник депутата (1917), на втором месте Евгений Катаев (1536).
  • Округ №25 – Денис Чернышов, директор ООО «НСК-54» (3629), на втором месте Альбина Николаева (1775).
  • Округ №26 – Вениамин Пак (4271) и Елена Спасских (3198) – оба депутаты Заксобрания.
  • Округ №27 – Евгений Подгорный, депутат Заксобрания (3060), на втором месте Олег Ситкин (2039).
  • Округ №28 – Александр Савельев, депутат горсовета (3895), на втором месте Егор Миловзоров (1296). На праймериз в горсовет Миловзоров лидирует на округе №33 по количеству проголосовавших.
  • Округ №29 – Дмитрий Козловский, депутат Заксобрания (2350), на втором месте Анжела Данилова (650).
  • Округ №30 —  Олеся Константинова, советник гендиректора АО «СИБИАР» (1188), на втором месте Родион Дьяков (858).
  • Округ №31 – Николай Тямин, депутат горсовета (1919), на втором месте Виктория Голикова (690).
  • Округ №32 – Александр Щербак, депутат Заксобрания (1104), на втором месте Алена Савицкая (956).
  • Округ №33 – Андрей Гудовский, депутат горсовета (1503), на втором месте Виктория Шестакова, участник СВО (1215).
  • Округ №34 – Сергей Конько, депутат Заксобрания, участник СВО (3228), на втором месте Данила Воротников, участник СВО (2372).
  • Округ №35 – Олег Гулей, преподаватель МБОУ СОШ № 141 (1816), на втором месте Дмитрий Сироткин, участник С ВО (1656).
  • Округ №36 – Алексей Андреев, депутат Заксобрания (1435), на втором месте Петр Дорошенко (1308).
  • Округ №37 – Алексей Шевцов, старший тренер МБУДО ДЮФЦ «Буревестник» (1432), на втором месте Георгий Пономарев (1308).
  • Округ №38 – Андрей Хрипко, замдиректора ООО «Правовая опора» (3160), на втором месте Андрей Кумов, участник СВО (2496).

Напомним, предварительное голосование по отбору кандидатов от «Единой России» в региональный парламент и горсовет проходило с 19 по 25 мая.

Выборы в городской совет Новосибирска и региональный парламент ожидаются в сентябре 2025 года. О подготовке к кампании уже заявили партии ЛДПР,  КПРФ«Справедливая Россия За правду», «Новые люди» и «Российская партия пенсионеров».

Ранее редакция сообщала о том, что 26 действующих депутатов горсовета прошли праймериз в Новосибирске.

Фото пресс-службы Заксобрания Новосибирской области.

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Рубрики : Власть Политика

Регионы: Новосибирск

Теги : праймериз заксобрание Горсовет выборы


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