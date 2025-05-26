На трех округах депутатов Заксобрания Новосибирской области обошли новички

Определены кандидаты, которых «Единая Россия» может двигать на выборы в региональный парламент. Конкурс на праймериз за место в Заксобрание Новосибирской области составил 4,4 человека на место. Всего в Законодательное собрание восьмого созыва будут избраны 76 депутатов (38 ― в одномандатных округах, 38 — по партийным спискам).

40 действующих депутатов Заксобрания заняли первые и вторые места по количеству голосов в праймериз.

Лидирует по количеству голосов, набранных на праймериз, спикер Заксобрания Андрей Шимкив, на втором месте Майис Мамедов, на третьем Александр Тепляков.

Победители праймериз в региональный парламент набрали больше голосов, чем те, кто победил в праймериз в горсовет Новосибирска. Только 10 человек, вышедших в победители, набрали менее 2000 голосов.

На 13 округах первое и второе места в праймериз заняли действующие депутаты регионального парламента.

На трех округах действующий депутат получил только второе место.

Несколько депутатов горсовета победили на праймериз и на уровне муниципалитета, и на уровне региона.

Двое депутатов горсовета вышли в лидеры по голосам на округах в праймериз в региональный парламент: Евгений Лебедев и Александр Савельев.

Депутаты горсовета-победители праймериз, которые решили пойти только в Заксобрание, набрали больше голосов, чем их коллеги из горсовета.

Первое и второе место заняли 18 участников СВО.

Результаты, которые кандидаты показали на праймериз для участия в выборах в региональный парламент:

Округ №1 – Даниил Прохоров, специалист по работе с молодежью МБУ «КДО», участник СВО (5985), на втором месте действующий депутат Виктор Кушнир (5121).

(5121). Округ №2 – Игорь Умербаев, депутат Заксобрания (5183), на втором месте Дмитрий Игумнов (2839).

Округ №3 – Сергей Смирнов, депутат Заксобрания (6269), на втором месте Юлия Швец, депутат Заксобрания (4938).

Округ №4 – Виталий Новоселов, депутат Заксобрания (4779), на втором месте Дмитрий Франчук, депутат Заксобрания (3851).

Округ №5 – Александр Кулинич, депутат Заксобрания (6469), на втором месте Александр Терепа (4468).

Округ №6 – Денис Субботин (4948) и Сергей Кальченко (4036) – оба депутаты Заксобрания..

Округ №7 – Олег Подойма (4826) и Олег Бугаков (4264) – оба депутаты Заксобрания.

Округ №8 – Ярослав Фролов (5422) и Сергей Гайдук (4101) – оба депутаты Заксобрания.

Округ №9 – Александр Шпикельман (5510) и Валерий Ильенко (4819) – оба депутаты Заксобрания.

Округ №10 – Андрей Биль (4003) и Александр Барсуков (3471) – оба депутаты Заксобрания.

Округ №11 – Татьяна Захарова директор МКУС «Им.Сивири Г.П.» (4260), на втором месте депутат Заксобрания Наталия Красовская (3214).

Наталия Красовская (3214). Округ №12 – Ирина Диденко (3675) и Валерий Бадьин (3161) – оба депутаты Заксобрания.

Округ №13 – Андрей Шимкив (9085) и Александр Тепляков (7083) – оба депутаты Заксобрания.

Округ №14 – Майис Мамедов (7964) и Роман Казаков (6712) – оба депутаты Заксобрания.

Округ №15 – Денис Юминов, гендиректор ООО «РосИнсталПроект» (4250), на втором месте Елена Тырина , депутат Заксобрания (3966).

, депутат Заксобрания (3966). Округ №16 – Зоя Родина, депутат Заксобрания (2348), на втором месте Марина Лаптева, директор МБУ «Централизованная Библиотечная Система города Бердска» (1386).

Округ №17 – Игорь Гришунин (4528) и Юрий Похил (3613) – оба депутаты Заксобрания.

Округ №18 – Анатолий Юданов (5249) и Павел Кива (3136) – оба депутаты Заксобрания.

Округ №19 – Екатерина Козловская, депутат Заксобрания (4415), н втором месте Андрей Фрунзе, замдиректора по коммерческим вопросам ООО «Шаркон», участник СВО (2363).

Округ №20 – Евгений Лебедев, депутат горсовета Новосибирска (5339), Дмитрий Курочкин депутат Заксобрания (2391)

Округ №21 – Андрей Фунтиков, завотделением ГБУЗ НСО «КЦОЗСИР» (1397), на втором месте Анастасия Меркулова (1319).

Округ №22 – Роман Маркеев, индивидуальный предприниматель (1685), на втором месте Павел Парахин (1482).

Округ №23 – Евгений Шаблинский, депутат Заксобрания (2734), Александр Шепетнев, депутат горсовета, участник СВО (1985).

Округ №24 – Дарья Гузеева, помощник депутата (1917), на втором месте Евгений Катаев (1536).

Округ №25 – Денис Чернышов, директор ООО «НСК-54» (3629), на втором месте Альбина Николаева (1775).

Округ №26 – Вениамин Пак (4271) и Елена Спасских (3198) – оба депутаты Заксобрания.

Округ №27 – Евгений Подгорный, депутат Заксобрания (3060), на втором месте Олег Ситкин (2039).

Округ №28 – Александр Савельев, депутат горсовета (3895), на втором месте Егор Миловзоров (1296). На праймериз в горсовет Миловзоров лидирует на округе №33 по количеству проголосовавших.

Округ №29 – Дмитрий Козловский, депутат Заксобрания (2350), на втором месте Анжела Данилова (650).

Округ №30 — Олеся Константинова, советник гендиректора АО «СИБИАР» (1188), на втором месте Родион Дьяков (858).

Округ №31 – Николай Тямин, депутат горсовета (1919), на втором месте Виктория Голикова (690).

Округ №32 – Александр Щербак, депутат Заксобрания (1104), на втором месте Алена Савицкая (956).

Округ №33 – Андрей Гудовский, депутат горсовета (1503), на втором месте Виктория Шестакова, участник СВО (1215).

Округ №34 – Сергей Конько, депутат Заксобрания, участник СВО (3228), на втором месте Данила Воротников, участник СВО (2372).

Округ №35 – Олег Гулей, преподаватель МБОУ СОШ № 141 (1816), на втором месте Дмитрий Сироткин, участник С ВО (1656).

Округ №36 – Алексей Андреев, депутат Заксобрания (1435), на втором месте Петр Дорошенко (1308).

Округ №37 – Алексей Шевцов, старший тренер МБУДО ДЮФЦ «Буревестник» (1432), на втором месте Георгий Пономарев (1308).

Округ №38 – Андрей Хрипко, замдиректора ООО «Правовая опора» (3160), на втором месте Андрей Кумов, участник СВО (2496).

Напомним, предварительное голосование по отбору кандидатов от «Единой России» в региональный парламент и горсовет проходило с 19 по 25 мая.

Выборы в городской совет Новосибирска и региональный парламент ожидаются в сентябре 2025 года. О подготовке к кампании уже заявили партии ЛДПР, КПРФ, «Справедливая Россия За правду», «Новые люди» и «Российская партия пенсионеров».

Ранее редакция сообщала о том, что 26 действующих депутатов горсовета прошли праймериз в Новосибирске.