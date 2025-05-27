Новосибирская область на втором месте в Сибири по смертности

В январе-феврале 2025 года в Новосибирской области умерло 6301 человек, как сообщает Новосибирскстат. Регион занял второе место по этому показателю среди субъектов Сибири.

За этот период больше всего людей умерло в Кемеровской области – 6305 человек, что соответствует коэффициенту смертности 15,4.

В Томской области за два месяца зафиксировано 2301 смерть (13,7), в Алтайском крае – 5670 (16,7), в Омской области – 4412 (15,1), а в Иркутской – 5651 (15,1). В Красноярском крае умерло 6139 человек (13,4), в Республике Хакасия – 1269 (14,9).

Меньше всего смертей зафиксировано в Республике Алтай – 426 (12,5) и в Республике Тыва – 567 (10,4).

Статистика показывает серьезный демографический дисбаланс между регионами Сибирского федерального округа.

В 2024 году регион вернулся на уровень естественной убыли населения, характерный для третьего ковидного года. Позитивную динамику, которая наблюдалась в 2023 году сохранить не удалось. За год в Новосибирской области умерло 37397 новосибирцев, родилось — 24923. При этом естественная убыль населения в регионе в 2024 году была более чем в 2 раза больше, чем в допандемийные года. Разница сформировалась за счет резкого падения рождаемости.

Ранее редакция сообщала о том, что в 2025 году смертность в Новосибирской области на 37% превысила рождаемость. За первые три месяца в регионе родились около 6 тысяч ребятишек.