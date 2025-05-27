Восемь брендов автомобилей допустят к работе в российском такси

В России составили официальный список брендов автомобилей для такси. В перечень вошли в основном машины, произведённые на российских заводах.

В эконом- и комфорт-классах теперь официально разрешено использовать эти модели:

LADA Granta;

LADA Vesta;

LADA Aura;

Haval Jolion;

Haval F7;

Haval F7x;

BAIC U5 Plus;

Kaiyi E5.

Как сообщил журнал «За рулём» со ссылкой на одобренный Советом Федерации закон, все модели автозавода «Москвич» теперь автоматически включены в реестр. Это стало возможным благодаря участию предприятия в специальном инвестконтракте, который действует с марта 2022 по март 2025 года. Однако с автомобилями бизнес-класса может возникнуть дефицит, что усложнит для таксопарков задачу набора нужного количества машин высокого уровня.

По закону, чтобы автомобиль мог работать в такси, он должен соответствовать определенным требованиям. Это либо уровень локализации, оцениваемый по специальной системе баллов, либо выпуск в рамках инвестиционного соглашения.

Для отдельных регионов предусмотрены послабления. Например, в Калининградской области и Сибирском федеральном округе новые правила вступят в силу с 1 марта 2028 года. На Дальнем Востоке это произойдет только с 1 марта 2030 года.

Ранее редакция сообщала о том, что таксистов без страховки в Новосибирске будут выявлять с помощью умных камер. Отслеживать нарушителей планируется через систему видеонаблюдения «Паутина».