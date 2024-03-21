Экс-главу департамента транспорта Константина Васильева арестовали в Новосибирске

Центральный районный суд избрал меру пресечения бывшему руководителю департамента транспорта Константину Васильеву. Бывшего чиновника мэрии Новосибирска обвиняют в превышении должностных полномочий.

— Константин Васильев арестован судом до 20 мая 2024 года, — рассказала пресс-секретарь Управления Судебного департамента в Новосибирской области Марианна Глушкова.

На экс-чиновника поступили жалоб от местного жителя на бездействие в строительстве дороги-дублера к жилмассиву «Плющихинский». После проверки по поручению заместителя генерального прокурора РФ Дмитрия Демешина на него возбудили уголовное дело, санкция которой предусматривает до 10 лет лишения свободы.

— В ходе проверки выяснилось, что Константин Васильев без проведения проверочных мероприятий, злоупотребляя своими должностными полномочиями, в отсутствие подтверждающих целевое использование денежных средств документов и готовой проектной документации, согласовал отчет муниципального предприятия «Метро МиР», содержащий недостоверные сведения о выполнении работ по разработке проектно-сметной документации на сумму 48 млн рублей. В дальнейшем мер к возврату субсидии не принял, — пояснили в региональном ведомстве.

Задержание Васильева силовики провели 20 марта.

Константин Васильев занимал пост начальника департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска с октября 2021 года. В декабре 2023 года он написал заявление на увольнение по собственному желанию.