В России создадут единого оператора пунктов весогабаритного контроля

Количество случаев неправомерного привлечения перевозчиков к ответственности за нарушения, выявленные при проезде системы автоматических пунктов весогабаритного контроля (АПВГК), будет сокращаться об этом заявил заместитель директора Департамента государственной политики в области дорожного хозяйства Министерства транспорта РФ Антон Козлов в ходе встречи в рамках круглого стола, организованной уполномоченным по правам предпринимателей РФ.
При этом Антон Козлов считает, что решать проблему с неправомерным привлечением перевозчиков к ответственности нужно более масштабно.
— Большинство трудностей связано с тем, что пункты весогабаритного контроля находятся в руках разных владельцев. Нет единого оператора системы, который мог бы сравнивать данные, формируемые АПВГК, и проводить соответствующую аналитику, —пояснял Козлов.
По его словам, Минтранс подготовил проект закона о федеральной государственной информационной системе весогабаритного контроля. Документ прошел процедуру межведомственного согласования, в ближайшие дни будет направлен в Минэко на оценку регулирующего воздействия. В 3 квартале законопроект планируется внести в правительство, а затем в Госдуму.
— Согласно законопроекту, оператором будущей ФГИС весогабаритного контроля станет ФКУ «Росдормониторинг», — рассказал Антон Козлов. — К системе будут подключены все АПВГК, а также передвижные и стационарные посты вне зависимости от формы владения.
Он также озвучил список полномочий ФГИС:
В Минтрансе рассчитывают, что с внедрением системы 80-90% проблемных вопросов будут закрыты. Антон Козлов сообщил, что Росавтодор уже запланировал модернизацию собственных постов под функционал, заложенный в законопроекте.
Напомним, перевозчики уже много лет поднимают тему некорректной работы АПВГК, что выливается в огромные штрафы для автотранспортных предприятий. На круглом столе у бизнес-омбудсмена президент Московского автотранспортного союза Юрий Свешников напомнил, что ряд постов АПВГК функционируют с нарушением требований приказа Минтранса России: колейность, неровная дорога, уклоны, отсутствие информационных табло, знаков и т. д. Однако контрольные показания этих пунктов все равно становятся основанием для наложения административных штрафов.
Ранее редакция сообщала о том, где в Новосибирской области в 2023 году появились пункты весогабаритного контроля.
Фото pixabay.com — Tumisu
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