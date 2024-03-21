В России создадут единого оператора пунктов весогабаритного контроля

Количество случаев неправомерного привлечения перевозчиков к ответственности за нарушения, выявленные при проезде системы автоматических пунктов весогабаритного контроля (АПВГК), будет сокращаться об этом заявил заместитель директора Департамента государственной политики в области дорожного хозяйства Министерства транспорта РФ Антон Козлов в ходе встречи в рамках круглого стола, организованной уполномоченным по правам предпринимателей РФ.

С 1 марта увеличивается частота проверки корректности результатов АПВГК.

Не менее раза в 100 дней нужно будет использовать для диагностики эталонное транспортное средство.

При обнаружении существенных отклонений приказ предписывает прекратить работу пункта вплоть до их устранения.

Ространснадзор в отсутствие акта об очередной дополнительной проверке АПВГК не должен будет принимать его результаты в качестве основания для возбуждения административного дела.

Он напомнил, что с 1 марта 2024 года, вступили в силу корректировки в приказ Минтранса №348, регламентирующий порядок весогабаритного контроля:

При этом Антон Козлов считает, что решать проблему с неправомерным привлечением перевозчиков к ответственности нужно более масштабно.

— Большинство трудностей связано с тем, что пункты весогабаритного контроля находятся в руках разных владельцев. Нет единого оператора системы, который мог бы сравнивать данные, формируемые АПВГК, и проводить соответствующую аналитику, —пояснял Козлов.

По его словам, Минтранс подготовил проект закона о федеральной государственной информационной системе весогабаритного контроля. Документ прошел процедуру межведомственного согласования, в ближайшие дни будет направлен в Минэко на оценку регулирующего воздействия. В 3 квартале законопроект планируется внести в правительство, а затем в Госдуму.

— Согласно законопроекту, оператором будущей ФГИС весогабаритного контроля станет ФКУ «Росдормониторинг», — рассказал Антон Козлов. — К системе будут подключены все АПВГК, а также передвижные и стационарные посты вне зависимости от формы владения.

Он также озвучил список полномочий ФГИС:

Диагностика работы АПВГК на предмет их корректности. Результаты измерений транспортного средства, которое движется последовательно через несколько постов, будут сравниваться с системой. При обнаружении явной проблемы будет приниматься решение о временном прекращении работы поста.

Все владельцы транспортных средств получат техническую возможность знакомиться с результатами измерения буквально через несколько минут после прохождения АПВГК — через личный кабинет в системе, в том числе через мобильное приложение. Это делается с целью предотвратить многократное нарушение, чтобы можно было принять меры, например, поправить груз.

Результаты измерений АПВГК будут направляться в Ространснадзор с временным зазором в две недели. Чтобы было время убедиться в отсутствии проблем с конкретным АПВГК. При массовых обращениях АПВГК будет проверяться эталонной машиной. При выявлении технических отклонений пункт будет отключен до их исправления.

В Минтрансе рассчитывают, что с внедрением системы 80-90% проблемных вопросов будут закрыты. Антон Козлов сообщил, что Росавтодор уже запланировал модернизацию собственных постов под функционал, заложенный в законопроекте.

Напомним, перевозчики уже много лет поднимают тему некорректной работы АПВГК, что выливается в огромные штрафы для автотранспортных предприятий. На круглом столе у бизнес-омбудсмена президент Московского автотранспортного союза Юрий Свешников напомнил, что ряд постов АПВГК функционируют с нарушением требований приказа Минтранса России: колейность, неровная дорога, уклоны, отсутствие информационных табло, знаков и т. д. Однако контрольные показания этих пунктов все равно становятся основанием для наложения административных штрафов.

В Новосибирской области, в 2022 году, после многочисленных жалоб перевозчиков, получивших огромные штрафы за несуществующие нарушения, была остановлена работа АПВГК вблизи села Журавлево в Кемеровской области на дороге «Новосибирск — Ленинск-Кузнецкий — Кемерово — Юрга». От некорректной работы этой автоматической «рамки» весового контроля транспортные компании страдали последние два месяца, сообщала пресс-служба Сибирской ассоциации автомобильных перевозчиков (СААП). Многие уже получили от ГИБДД постановления о штрафах. Некоторые — по два-три штрафа. Напомним, штрафы за перегруз, зафиксированный автоматическими весами, начинаются от 150 тысяч рублей и могут достигать 500 тысяч рублей.

Ранее редакция сообщала о том, где в Новосибирской области в 2023 году появились пункты весогабаритного контроля.