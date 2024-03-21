Вывоз мусора станет прозрачным в Новосибирске

В Новосибирске начинает работать автоматическая система контроля за сбором и вывозом мусора. Программное обеспечение создано российскими программистами. Смартфонами оснащено больше четырехсот мусоровозов. На эти цели было выделено 8,6 млн рублей.

Теперь вопрос чистоты и порядка в городе и области будет находиться под постоянным контролем. Правда, у экипажей «САХ» появилась новая задача ― фотографировать мусорные баки «до» и «после» выезда, а также писать комментарии в специальной программе. Пока работники только привыкают. На дополнительные обязанности им приходится тратить около двух часов рабочего времени. Но все это дело привычки. Главное ведь, что благодаря такому контролю можно будет четко отслеживать не только передвижения спецтранспорта, но и качество выполненной работы. Плюс появилась возможность в оперативном порядке решать многие вопросы «на ходу». Например, наполненность площадки для габаритного мусора, поломку контейнеров и прочее.

― Тестировать новшество начали с Баганского и Венгеровского районов. Работать в системе начали 30 экипажей мусоровозов в Новосибирске, к концу апреля делать фотографии «до» и «после» и оставлять комментарии в мобильном приложении будут более 400, ― прокомментировали в мэрии Новосибирска.

Таким образом, уже в апреле вся система по вывозу мусора в городе станет полностью прозрачной.