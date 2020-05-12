Экс-главу Колыванского района будут судить за превышение должностных полномочий

Прокуратура Колыванского района Новосибирской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего главы муниципального образования, сообщили в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области.
Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, совершенное главой органа местного самоуправления).
— По версии следствия, в 2017 году в рамках реализации региональной программы в сфере ЖКХ глава администрации рабочего поселка Колывань и общество с ограниченной ответственностью СК «Строитель» заключили муниципальный контракт на выполнение работ по благоустройству территории дома культуры и здания ЗАГСа. При исполнении контракта подрядчик не выполнил все предусмотренные проектной документацией работы, а также использовал дешевые материалы, причинив таким способом муниципальному образованию ущерб на сумму почти 1,4 млн. рублей, — рассказали в прокуратуре.
Отмечается, что несмотря на допущенные обществом и другой организацией (якобы осуществляющей строительный контроль) нарушения, глава поселка подписал акты выполненных работ.
Уголовное дело направлено в Колыванский районный суд для рассмотрения по существу.
В отношении должностных лиц фирмы-подрядчика и организации, контролирующей строительство, ранее суд постановил обвинительные приговоры.
Фото: pixabay.com, автор- Mdesigns
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