Остановка раздельного сбора мусора уничтожит этот рынок

— Роспотребнадзор привлек внимание к раздельному сбору ТКО на мусоросортировочных линиях, потому что люди, занимающиеся сортировкой, находятся рядом с отходами, непосредственно к ним прикасаются. У нас в регионе уже достаточно случаев заражения коронавирусной инфекцией. Нет никакой гарантии, что для сотрудников специализированных предприятий это будет безопасно, — пояснила директор ООО «Экология-Новосибирск» Лариса Анисимова, комментируя рекомендацию Роспотребнадзора о приостановке раздельного сбора мусора.

По ее словам, сегодня регоператор работает с двумя организациями, у которых установлены мусоросортировочные линии: ООО СК «Родник» и ООО «ТБО». Они осуществляют сбор — в контейнеры для раздельного накопления — вывоз, обработку и захоронение «хвостов». Прекращать раздельный сбор и сортировку мусора или нет (в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора) — компании должны самостоятельно. По ее словам, новосибирские предприятия пока такого решения не принимали.

— Если решение будет принято, то предприятия могли бы на это время складировать собранные отходы на специализированных площадках или чем-то обрабатывать этот мусор, но это приведет к удорожанию процесса сортировки, — пояснила Анисимова. — На мой взгляд, такие отходы лучше пока захоранивать.

Директор, соучредитель ООО «Тайгер-Сибирь» Кирилл Ритерман (Входит в группу компаний, связанных с ООО «ТБО». — Ред.) сообщил, что на сортировочных линиях всегда используется полный набор средств индивидуальной защиты: респираторы, очки, специализированная обувь и одежда. Сейчас меры эпидемиологической безопасности усилены. За счет логистики разведены коллективы, работающие на предприятии, и водители мусоровозов. На производстве используются дезинфицирующие средства, проводится обработка помещений, измеряется температура у сотрудников. О принимаемых мерах компания отчитывалась алтайскому Роспотребнадзору. Из новосибирского ведомства подобные запросы пока не поступали.

Ритерман считает, что остановить работу по сортировке мусора невозможно, так как в этом процессе задействовано большое количество людей, техники, оборудования. Заморозка этого процесса не позволит запустить его заново.

— Деятельность по сортировке мусора сейчас совершенно нерентабельна. Мы в компании уже неоднократно обсуждали возможность закрытия этого направления нашего бизнеса. Если будет принято решение о приостановке, то мы точно это сделаем, — говорит собеседник Infopro54. — Этот вид деятельности не дает возможности накопить какие-то резервы, поэтому платить зарплату сотрудникам во время простоя, содержать активы будет невыгодно. Для понимания: мы сегодня являемся крупнейшим игроком на рынке раздельного сбора мусора в Новосибирске.

Судя по сайту ГК «Тайгер-Сибирь», в Новосибирске у компании установлены 1600 баков для раздельного сбора мусора. Она осуществляет сбора стекла, ПЭТ-бутылок, ПНД-флаконов, алюминиевых и консервных банок, аэрозольных баллонов. По оценкам Ритермана, сегодня в Новосибирске сортируются около 10% от собираемых ТКО.

В начале марта две новые мусоросортировочные линии запустило МУП «Спецавтохозяйство». Мощность каждой установки — 25 тысяч тонн в год. Это примерно 10% отходов, поступающих на предприятие ежегодно. Компания сортирует полиэтилен низкого давления, алюминиевую банку, гофрокартон, стекло, ПЭТ.

В 2019 году сортировкой мусора в городе также занимались ЗАО «Мусороперерабатывающий завод №2», ООО «Сибирьэкотранспорт» (Болотное), «Арктика Сити» (бренд ИП Волкова), ООО «Полимер Рецикл-Н». Большинство игроков рынка, за исключением «Арктика Сити», связаны между собою через учредителей. Учредителями ООО СК «Родник» являются Владимир Каличенко и Елена Сидоренко.

У «Арктика Сити» по Новосибирску сейчас расставлены 534 контейнера.

— Выполнение рекомендаций Роспотребнадзора, по моему мнению, может привести к откату назад реализации «мусорной» реформы в части раздельного сбора отходов, что выразится в разочаровании населения и слому отлаженной системы работы с раздельно собранными отходами. Тем более что нет никаких научно доказанных обоснований необходимости отказа от раздельно собранных отходов. Тем более что рекомендации РПНР не говорят о том, отказываться ли от дуальной системы (Москва, например) или пофракционной (Новосибирск). Это свидетельствует о непроработанности данных рекомендаций, — комментирует исполнительный директор ИП Волкова И.А. (бренд «Арктика Сити») Александр Волков. — Ну и давайте говорить о том, что мы вывозим такие отходы раз в 3-5 дней, что делает вирус практически безвредным, об этом говорит минздравоохранения РФ.

Менять систему работы компания не планирует, так как в данный момент не видит реальной угрозы жителям города. А вот угрозу работы по внедрению раздельного сбора отходов видит очень отчетливо, подчеркивает Волков.

О рекомендации Роспотребнадзора на время пандемии коронавируса приостановить раздельный сбор мусора, так как при сортировке отходов и их переработке есть вероятность заражения персонала предприятия, на минувшей неделе сообщали РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.

Фото с сайта ГК «Тайгер-Сибирь»