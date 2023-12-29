Экс-главу новосибирского ЦОДД приговорили к 8 годам колонии и штрафу 7,7 млн

Ленинский районный суд Новосибирска огласил приговор бывшему начальнику государственного казенного учреждения Новосибирской области «Центр организации дорожного движения» Вячеславу Трещеву.

— Приговором Ленинского районного суда Новосибирска Вячеслав Трещев признан виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей «Получение взятки в особо крупном размере». Ему назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. А так же штраф в размере двухкратной суммы взятки, то есть в размере 7 750 000 рублей, — сообщили в пресс-службе суда.

По данным следствия, с августа по декабрь 2022 года Трещев требовал от представителей ООО «Стройдориндустрия» и ООО «НПП «Интервал» 4 миллиона рублей за помощь в получении государственных заказов в сфере установки фото- и видеокамер фиксации нарушений правил дорожного движения, в том числе и на железнодорожных переездах.

Оперативники регионального ФСБ задержали экс-главу новосибирского ЦОДД Вячеслава Трещева в его же доме при получении взятки в 1,2 миллиона рублей в декабре 2022 года.

Изначально в отношении фигуранта было возбуждено уголовное дело по двум статьям: «Получение взятки в особо крупном размере» и «Превышение должностных полномочий». Однако в судебном процессе гособвинитель исключил вторую статью из обвинения.

Ранее редакция сообщала о том, что гособвинитель по уголовному делу Трещева запросил у суда 11 лет лишения свободы в ИК строго режима и штраф в размере 38,7 миллионов рублей.