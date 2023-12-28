Гособвинитель запросил 11 лет колонии для экс-главы новосибирского ЦОДД

Гособвиненитель запросил для экс-главы государственного казенного учреждения Новосибирской области «Центр организации дорожного движения» Вячеслава Трещева 11 лет колонии строгого режима и штраф в размере 38,7 млн руб.

Об этом Infopro54 сообщил источник в Ленинском районном суде Новосибирска, где сегодня прошли прения по делу.

— Трещева обвиняют во взятках за помощь в получении госконтракта на установку в городе дорожных камер. В процессе рассмотрения уголовного дела гособвинитель исключил статью о превышении должностных полномочий, — добавил собеседник.

Напомним, полковник полиции на пенсии Вячеслав Трещев предложил знакомому представителю ООО «Стройдориндустрия» и ООО «НПП «Интервал» помощь в получении государственных заказов в сфере установки фото- и видеокамер фиксации нарушений правил дорожного движения, в том числе и на железнодорожных переездах. За свои услуги он гонорар в 1,5 миллиона рублей.

Ранее редакция сообщала о том, что год назад Трещева взяли под стражу по делу о взятках и превышению должностных полномочий.