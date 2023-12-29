Мечты 50 детей исполнил курорт Сбера «Манжерок» в рамках акции «Елка желаний»

Мечты 50 детей из самых разных уголков Республики Алтай превратил в реальность курорт Сбера «Манжерок». Компания впервые присоединилась к акции «Елка желаний». Желания детей, живущих в Республике Алтай, исполняют руководители самого курорта, подрядчики и партнеры. Участниками акции являются дети, которые особенно нуждаются в поддержке и заботе — дети-сироты, дети с ограниченными возможностями здоровья, дети из многодетных и малообеспеченных семей и дети участников СВО.

Так, 14-летний мальчик с особенностями здоровья мечтал научиться кататься на горных лыжах. Спорт — одно из направлений реабилитации подростка. Об этом он написал на «Елку желаний» курорта «Манжерок». Спустя несколько дней свершилось новогоднее чудо, и мальчик получил в подарок новые лыжи, ботинки, шлем, палочки, маску и горнолыжный костюм.

— Благотворительная акция нашего курорта «Елка желаний» стартовала в середине ноября. За это время мы собрали мечты детей и исполнили их. Новый год — самый добрый и семейный праздник. Поэтому сделать детей немного счастливее не только удовольствие, но и обязанность любого взрослого человека, — отметил генеральный директор курорта «Манжерок» Владимир Щербинин.

Он рассказал, что всего в рамках акции «Елка желаний» курорт исполнил мечты 50 детей. Желания ребят самые разные — ноутбуки, смартфоны, игрушки, музыкальные инструменты, профессиональное спортивное оборудование и многое другое. Все они уже отправились к своим получателям.