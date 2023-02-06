Евгений Покушалов ходатайствует об условно-досрочном освобождении

Бывший заместитель директора клиники Мешалкина Евгений Покушалов подал прошение об условно-досрочном освобождении, сообщили КП-Новосибирск в канцелярии Первомайского районного суда.

На сегодняшний день он отбыл половину срока в ИК № 3.

Напомним, осенью 2021 года суд вынес приговор Евгению Покушалову с наказанием в виде 2,5 лет лишения свободы за присвоение бюджетных средств на сумму около двух миллиардов рублей. Отмечалось, что деньги Покушалов получал, незаконно завышая стоимость поставок медицинских товаров.

Ранее редакция сообщала, что суд обратил в доход РФ имущество бывшего замдиректора клиники Мешалкина на сумму 123 млн рублей.

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