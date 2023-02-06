Вклады новосибирцев в банках в 2022 году выросли на 8%

Объем банковских вкладов физических лиц на 1 декабря 2022 года составил в России 37,8 триллиона рублей. Это на 1,4 триллиона больше, чем годом ранее, следует из рейтинга «РИА Новостей».
По данным Центробанка, общий объём вкладов населения России 1 декабря 2022 года составлял 37,8 триллиона рублей, рост по сравнению с прошлым годом достиг 1,4 трлн. Средняя сумма одного вклада оценивается почти в 260 тыс. рублей, но по регионам их размер отличается в разы.
По Сибири ситуация с соотношением вкладов к номинальным среднемесячным доходам обстоит следующим образом:
В первой десятке регионов по России с самыми состоятельными вкладчиками находится Москва, Санкт-Петербург, Магаданская, Сахалинская и Мурманская области, Ямало-Ненецкий, Ханты-Мансийский и Чукотский, Камчатский край.
Самыми бедными регионами, если оценивать их по рассматриваемому показателю, стали Ингушетия, Чечня, Дагестан, Тува, Карачаево-Черкесия, Кабардино-Балкария, Калмыкия, Республика Алтай, Адыгея и Крым.
Ранее редакция сообщала о том, что лидером в Сибири по занятию спортом в зале стала Республика Тыва.
Фото: pexels.com — Monstera
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