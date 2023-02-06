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Вклады новосибирцев в банках в 2022 году выросли на 8%

  • 06/02/2023, 15:04
рейтинг российских регионов по размеру банковских вкладов населения
Средняя сумма одного вклада в регионе оценивается почти в 207 тыс. рублей.

Объем банковских вкладов физических лиц на 1 декабря 2022 года составил в России 37,8 триллиона рублей. Это на 1,4 триллиона больше, чем годом ранее, следует из рейтинга «РИА Новостей».

По данным Центробанка, общий объём вкладов населения России 1 декабря 2022 года составлял 37,8 триллиона рублей, рост по сравнению с прошлым годом достиг 1,4 трлн. Средняя сумма одного вклада оценивается почти в 260 тыс. рублей, но по регионам их размер отличается в разы.

По Сибири ситуация с соотношением вкладов к номинальным среднемесячным доходам обстоит следующим образом:

  • Новосибирская область – 5,5 (средний вклад 206,7 тыс. рублей, прирост вкладов за 12 месяцев составил 8%),
  • Красноярский край – 4,4 (167 тыс. рублей,  11%),
  • Томская область – 5 (162,6 тыс. рублей, 8,5%),
  • Иркутская область – 4,9 (158,3 тыс. рублей,  9%),
  • Кемеровская область – 4,9 (144,3 тыс. рублей, 11,4%),
  • Омская область – 4,4% (137,2 тыс. рублей, 6%),
  • Алтайский край – 4,2 (112,2 тыс. рублей, 9,1%),
  • Республика Хакасия – 3,9 (107,3 тыс. рублей,  8,4%),
  • Республика Бурятия – 3,1 (92,6 тыс. рублей, 17,2%),
  • Республика Алтай – 2,5 (59 тыс. рублей, 10,9%),
  • Республика Тыва – 2 (40,3 тыс. рублей, 13,3%).

В первой десятке регионов по России с самыми состоятельными вкладчиками находится Москва, Санкт-Петербург, Магаданская, Сахалинская и Мурманская области, Ямало-Ненецкий, Ханты-Мансийский и Чукотский, Камчатский край.

Самыми бедными регионами, если оценивать их по рассматриваемому показателю, стали Ингушетия, Чечня, Дагестан, Тува, Карачаево-Черкесия, Кабардино-Балкария, Калмыкия, Республика Алтай, Адыгея и Крым.

 

Ранее редакция сообщала о том, что лидером в Сибири по занятию спортом в зале стала Республика Тыва.

Фото: pexels.com — Monstera

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Рубрики : Экономика Бизнес Банки

Регионы: Сибирь Россия Новосибирская область

Теги : среднемесячный доход рейтинг банковские вклады


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