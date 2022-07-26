Экс-главу села в Чановском районе будут судить за превышение должностных полномочий

Чановским межрайонным следственным отделом следственного управления СКР по Новосибирской области завершено расследование уголовного дела в отношении 29-летнего бывшего главы органа местного самоуправления села Блюдчанский Чановского района, сообщили в пресс-службе ведомства. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 286 УК РФ (совершение должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий и повлекших существенное нарушение прав и законных интересов организаций и охраняемых законом интересов общества и государства, совершенное главой органа местного самоуправления).

— По данным следствия, 25 ноября 2019 года обвиняемый, являясь главой Блюдчанского сельского совета заключил пять договоров с организацией на сумму 1,5 млн. рублей о выполнении работ по реконструкции водопроводных сетей, — говорится в сообщении. —Организация в установленные сроки не исполнила обязательства, однако глава сельского совета, осведомленный о невыполнении работ, подписал акты-приемки за якобы выполненные работы и перечислил денежные средства в размере 1,5 млн. рублей. После полученных средств организация так и не исполнила обязательства по договору.

Бывший чиновник вину признал полностью, в содеянном раскаялся.

Мера пресечения пока не избрана. Доказательная база, уголовное дело и обвинительное заключение были переданы в Чановский районный суд для рассмотрения.