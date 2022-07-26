Область готовится к очередной волне пандемии

— Пока роста обращаемости больных коронавирусом в скорую помощь нет. Да, по итогам минувшей недели мы стали выявлять на 10% больше заболевших, чем неделей ранее, но за счет пациентов, которые обращаются с признаками ОРВИ. Первичное звено пока справляется с этим потоком, — сообщил на пресс-конференции министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов.

— Мы готовимся к мероприятиям, которые разворачивали и ранее при очередной волне коронавируса. Лекарственных препаратов достаточно как в медорганизациях региона, так и в «Новосибирскоблфарме». Все приведены в боевую готовность, — подчеркнул министр.

Он добавил, что областной Минздрав мониторит ситуацию по коронавирусу. С больными работает больница №4. В поликлинической службе отработаны все алгоритмы действия, созданы резервные бригады, которые в случае необходимости могут привлекаться к оказанию помощи пациентам амбулаторного этапа.

По данным сайта стопкорнавирус.рф, на 25 июля за сутки в России выявлено 6 571 новых случаев коронавируса, госпитализировано 759 человек, умерло 34 человека. В Новосибирской области выявлено 50 заболевших, 7 госпитализировано. По России рост заболеваемости фиксируется с 13 июля — было 3929 заболевших. В Новосибирске ситуация пока достаточно стабильная. На пресс-конференции 25 июля глава роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в РФ на фоне появления новых более заразных подвариантов коронавируса, в том числе омикрон-штамма «кентавр», отмечается рост заболеваемости. РИА-Новости, со ссылкой на ирусолога, главного научного сотрудника НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолия Альтштейна, сообщали, что пик нынешней волны коронавируса будет через месяц.

Ранее редакция сообщала, что при тестировании в Новосибирске стали больше выявлять бессимптомных больных.