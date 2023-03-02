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В «Экспресс-пригороде» новый генеральный директор

  • 02/03/2023, 17:51
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В «Экспресс-пригороде» новый генеральный директор
Ранее Вячеслав Невежин занимал должность заместителя министра транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области.

Генеральным директором АО «Экспресс-пригород» назначен Вячеслав Невежин, сообщает пресс-служба Западно-Сибирской железной дороги – филиала ОАО «РЖД».

Его основными задачами будут развитие пригородных железнодорожных перевозок, открытие новых востребованных маршрутов, а также развитие туристических направлений в пригородных перевозках.

Вячеслав Невежин прошел трудовой путь на Западно-Сибирской железной дороге от помощника машиниста железнодорожно-строительных машин путевых ремонтно-механических мастерских станции Чулымская ЗСЖД до главного инженера дирекции по эксплуатации и ремонту путевых машин Западно-Сибирской дирекции инфраструктуры центральной дирекции инфраструктуры – филиала ОАО «РЖД».

С 2019 по 2023 гг. он занимал должность заместителя министра транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области.

Ранее редакция сообщала, что Западно-Сибирская железная дорога увеличила выплаты налогов в бюджет региона на 1%.

Фото предоставлено пресс-службой ЗСЖД – филиала ОАО «РЖД»

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Рубрики : Отставки и назначения

Регионы: Сибирь

Теги : РЖД назначения генеральный директор


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