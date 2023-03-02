Новосибирские ученые создают уникальный стенд для аэрокосмической отрасли

Инженеры Новосибирского государственного технического университета НЭТИ создают наземное рабочее место для разработки, моделирования и испытаний энергопреобразующей аппаратуры для перспективных космических аппаратов — оно позволит быстрее создавать и улучшать спутники. Разработка ведется по заказу АО «Информационные спутниковые системы» имени академика М. Ф. Решетнёва». Об этом сообщает пресс-служба НГТУ НЭТИ.

— Это программно-аппаратный комплекс, то есть туда входит набор оборудования и программного обеспечения, причем часть оборудования стандартная — это готовые приборы, лабораторные источники питания, измерительные устройства. Другая часть является уникальной, так как разработана и изготовлена нами — это модуль связи с компьютером, аппаратные модели преобразователей электрической энергии, специализированное измерительное оборудование и т. д., — отметил Дмитрий Штейн, руководитель работ.

Создаваемое рабочее место позволяет в сжатые сроки решать целый спектр научно-технических задач. При комплектации рабочего места используется как отечественная элементная база, так и приборы, произведенные в странах-партнерах.

— Рабочее место позволяет решить ряд задач. Во-первых, это повлияет на скорость разработки преобразователей энергии для аэрокосмической отрасли. Ускорение процесса испытаний позволит быстрее создавать спутники и расширять их группировку. Во-вторых, те разработки и испытания, которые будут проводиться на этом рабочем месте, позволят в перспективе улучшить технические характеристики изделий: увеличить массу полезной нагрузки спутников и повысить их надежность, — уточнил Штейн.

Разработкой занимаются молодые ученые, выпускники факультета радиотехники и электроники НГТУ НЭТИ.

Ранее редакция сообщала о том, что приоритеты в инвестициях Новосибирской области — транспорт и логистика.