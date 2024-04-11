Экс-главу УЭБиПК МВД Владимира Вялкова задержали в Новосибирске

Сотрудники ФСБ задержали бывшего главу Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД Новосибирской области.
— Владимир Вялков стал фигурантом уголовного дела за систематическое получение взяток от коммерсантов-производителей контрафактного алкоголя и крышевание незаконного бизнеса, — сообщил Infopro54 источник в силовых структурах.
Известно, что расследованием уголовного дела занимается 5-й следственный отдел СУ СК РФ по СФО.
Собеседник добавил, что следователь готовит ходатайство в суд об избрании Вялкову меры пресечения.
Источник фото: сайт ГУ МВД по Новосибирской области.
Рубрики :
Регионы:
Теги :
Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения по телефону: +7 (995) 575-99-86
Или на электронную почту: infopro54@yandex.ru