В пригороде Новосибирска проведут плановые отключения электроэнергии для скорейшего запуска ПС 110 кВ Залив

Строительство этого центра питания с перспективной трансформаторной мощностью до 80 МВА — один из ключевых инвестпроектов компании. Подстанция призвана обеспечить стабильным и бесперебойным электроснабжением потребителей населенных пунктов на юго-западе Новосибирской агломерации. На данный момент уже разработаны схемные решения включения новой подстанции в существующую сеть.

В эти 2 дня энергетики вынуждены выполнить плановые отключения электроэнергии, чтобы обеспечить безопасность работающего персонала во время монтажа оборудования. Отключение затронет в т.ч. ряд социально-значимых объектов в с. Верх-Тула, с. Ленинское, п. Голубой залив.

Для минимизации неудобств, связанных с отключением электроэнергии, «Россети Новосибирск» (АО «РЭС») планирует провести все работы в кратчайшие сроки и в дневное время, когда большинство жителей данных населенных пунктов находятся вне дома.

Оперативную информацию обо всех отключениях электроснабжения и предполагаемых сроках их устранения можно уточнить: