Новосибирские врачи исправили сильную деформацию стопы жителю Хакасии

Жителю Хакасии, Денису Бондареву, врачи Новосибирска исправили деформацию стопы.

— Боли в левом голеностопном суставе начали беспокоить меня еще в 2009 году, — рассказывает Денис Бондарев.

По сообщению Новосибирского НИИТО им. Я.Л. Цивьяна, через несколько лет у него диагностировали «псориатический артрит» — хроническое прогрессирующее заболевание суставов.

— Я наблюдался у ревматолога, но когда сустав начало сильно искривлять, я понял, что необходима уже хирургическая помощь. Поликлиника отправила документы в НИИТО, — говорит Бондарев.

По словам врачей, стопы Дениса были практически развернуты на 90 градусов. Сейчас он уже прооперирован. В планах Дениса после реабилитации приехать на операцию уже на второй ноге.

— Жду, как только у меня появится возможность встать, я пойду, — отмечает Денис Бондарев.

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