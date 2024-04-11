Новосибирские врачи исправили сильную деформацию стопы жителю Хакасии

Жителю Хакасии, Денису Бондареву, врачи Новосибирска исправили деформацию стопы.
— Боли в левом голеностопном суставе начали беспокоить меня еще в 2009 году, — рассказывает Денис Бондарев.
По сообщению, через несколько лет у него диагностировали «псориатический артрит» — хроническое прогрессирующее заболевание суставов.
— Я наблюдался у ревматолога, но когда сустав начало сильно искривлять, я понял, что необходима уже хирургическая помощь. Поликлиника отправила документы в НИИТО, — говорит Бондарев.
По словам врачей, стопы Дениса были практически развернуты на 90 градусов. Сейчас он уже прооперирован. В планах Дениса после реабилитации приехать на операцию уже на второй ноге.
— Жду, как только у меня появится возможность встать, я пойду, — отмечает Денис Бондарев.
Ранее редакция сообщала о том, что сибирячку, пережившую нападение медведя, прооперировали врачи в Новосибирске.
Источник фото: в Вконтакте, автор: пресс-служба
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