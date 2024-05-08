Рекламодателям

Экс-губернатор Красноярского края Александр Усс займется развитием Сибири

  • 08/05/2024, 16:41
Автор: Оксана Мочалова
Экс-губернатор Красноярского края Александр Усс займется развитием Сибири
Он возглавил Совет по вопросам развития Сибири при председателе Совета Федерации.

Сенатор от Красноярского края Александр Усс возглавил Совет по вопросам развития Сибири при председателе Совета Федерации. Он был создан 6 мая по распоряжению председателя Валентины Матвиенко

Согласно положению о Совете, основными задачами новой структуры являются вопросы комплексного развития Сибири, подготовка предложений по стратегическому развитию и совершенствованию законодательства РФ.

В функции Совета по вопросам развития Сибири входит подготовка информации с научно-экспертной оценкой мер развития Сибири, анализ законодательства и правоприменительной практики, участие в разработке и экспертизе проектов нормативных правовых актов, предложений и рекомендации для Совфеда и его органов.

Согласно распоряжению Валентины Матвиенко, Александр Усс до 1 июля 2024 года должен представить на утверждение Совета Федерации состав Совета.

В сентябре 2023 года Александр Усс в ходе сессии Восточного экономического форума «Роль Сибири в развороте на Восток — как использовать дальневосточный опыт» предложил создать Корпорацию развития Сибири. Он заявил, что создание специализированной федеральной структуры позволит эффективнее решать многие вопросы.

Александр Усс был назначен врио губернатора Красноярского края в 2017 году. В 2018  году — выиграл губернаторские выборы. Возглавлял регион до апреля 2023 года.  В июне 2023 года избран сенатором от региона.

Ранее редакция рассказывала о том, что товары из Сибири будут поступать в Китай под брендом «Большая Сибирь».

Источник фото: council.gov.ru. автор- пресс-служба Совета Федерации

127

Рубрики : Власть

Регионы: Сибирь

Теги : развитие Сибири Александр Усс


0
0

СООБЩИТЕ НОВОСТЬ

Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения по телефону: +7 (995) 575-99-86
Или на электронную почту: infopro54@yandex.ru

Бренды Новосибирской области
Новостройки Новосибирска
Поддержка бизнеса
Рынок микрофинансирования

Erid:F7NfYUJCUneLrWgekHX2ЖК «Матрешкин двор»

ЖК «Матрешкин двор»

Студенческая
30 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".
Заельцовская
25 минут
Реклама. Рекламодатель: Реклама. Рекламодатель ООО УК «Согласие»

Erid:F7NfYUJCUneLrWgekHfpЖК

ЖК "Новые Матрешки"

Пл.Маркса
25 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".

Erid:F7NfYUJCUneLrWgekHSXЖК «Grando»

ЖК «Grando»

Березовая роща
5 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".

Erid:F7NfYUJCUneLrWgekHScЖК «Luna»

ЖК «Luna»

Заельцовская
9 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"

Erid:F7NfYUJCUneLrWgekHHjЖК «GORIZONT»

ЖК «GORIZONT»

Золотая Нива
12 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"

Erid:F7NfYUJCUneLrWgekHpjЖК Сподвижники

ЖК Сподвижники

Пл.Маркса
20 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"

Спецоперация на Украине

Актуальный разговор

Алла Литвинова, директор HR-центра, руководитель комитета по развитию и управлению персоналом, член совета Новосибирского областного отделения «ОПОРА РОССИИ»

Алла Литвинова: Разочарование в работодателе — ключевая причина расторжения целевых контрактов

К последнему курсу большинство студентов-целевиков понимают, что выбрали не ту профессию или не того работодателя.
Все материалы
Бренды Новосибирской области
Новостройки Новосибирска
Поддержка бизнеса
Рынок микрофинансирования
Лента новостей
Новосибирск на третьем месте в России по динамике открытия караоке-баров
8/05/24 18:55
Бизнес
Реестр злостных неплательщиков по алиментам создадут в России
8/05/24 18:46
Общество
Резко выросло количество пожаров в общежитиях в Новосибирске
8/05/24 18:14
Город
Продавца, которая жаловалась на мигранта-мясника, ищет полиция в Новосибирске
8/05/24 17:52
Общество
Водитель скорой подрался с автохамом в Новосибирске — потасовка попала на видео
8/05/24 17:37
Происшествия
Экс-губернатор Красноярского края Александр Усс займется развитием Сибири
8/05/24 16:41
Власть
Новосибирцы принимают активное участие в мероприятиях в честь Дня Победы
8/05/24 16:25
Власть
Восстановленный советский истребитель времён ВОВ взмыл в воздух над Новосибирском
8/05/24 16:21
Общество
В Новосибирске нашли более 70 домов, сливающих канализацию в реку
8/05/24 15:46
Общество
В мэрии рассказали, как будет работать метро в День Победы в Новосибирске
8/05/24 15:41
Город
Женщина-мотоциклист пострадала в ДТП на Октябрьском мосту в Новосибирске
8/05/24 15:36
Происшествия
Крысы атаковали жителей Станиславского жилмассива в Новосибирске
8/05/24 14:39
Город
Останки 34 пропавших без вести солдат ВОВ нашли поисковики из Новосибирска
8/05/24 14:32
Общество
«Алишер ―честный парень»: уборщик украл у постояльца гостиницы в Новосибирске миллион рублей из-под матраса
8/05/24 14:18
Общество
Добровольцев для восстановления домов в Мариуполе ищут в Новосибирской области
8/05/24 14:13
Общество
Почти половина новосибирских компаний запланировала летние корпоративы
8/05/24 13:42
Общество
Дороги до памятников Великой Отечественной войны отремонтируют в Новосибирске по нацпроекту
8/05/24 13:27
Власть
Ученые из Новосибирска разработали отечественный противовирусный ветпрепарат
8/05/24 13:14
Общество
Авторы лучших сценариев для «Цифрового ликбеза» про Ряпушку Варю и Налима Максима смогут посетить Москву
8/05/24 13:06
Общество
Депутат обвинил в русофобии организаторов народной выставки в Новосибирске
8/05/24 13:06
Общество
Популярное
Магнитная буря ожидается в ночь на 6 мая в Новосибирской области
5/05/24 10:30
Общество
Лунный календарь на май для дачников опубликовали в Новосибирске
2/05/24 10:15
Работодателей могут обязать индексировать зарплаты сотрудников в двойном размере от уровня инфляции
1/04/24 14:33
Лунный календарь пересадки комнатных растений на апрель 2024
1/04/24 12:50
«100 рублей с человека за каждые сутки»: подписан закон о новом курортном сборе
1/04/24 11:15
С 31 марта россияне смогут получить «шенген»
28/03/24 16:23
Новости компаний
Спрос на услуги телемедицины в Новосибирске вырос на 42% за год
7/05/24 10:00
Как пенсионеру получать 16,5 % годовых со вклада
6/05/24 12:13
Об открытиях – открыто: лучшие журналистские работы о современных достижениях сибирских ученых в номинации «Наука и образование»
6/05/24 11:24
Банк Уралсиб отменил комиссию за обслуживание цифровых карт «Прибыль»
2/05/24 17:03
Уже 450 тысяч сибиряков подписались на СберПрайм
2/05/24 11:48
Банк Уралсиб в Новосибирске принял участие в городском субботнике
27/04/24 17:26

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

 © 2023 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.
 
×
Поиск по автору:
×
Май 2024
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Апр    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска