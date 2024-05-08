Экс-губернатор Красноярского края Александр Усс займется развитием Сибири

Сенатор от Красноярского края Александр Усс возглавил Совет по вопросам развития Сибири при председателе Совета Федерации. Он был создан 6 мая по распоряжению председателя Валентины Матвиенко
Согласно положению о Совете, основными задачами новой структуры являются вопросы комплексного развития Сибири, подготовка предложений по стратегическому развитию и совершенствованию законодательства РФ.
В функции Совета по вопросам развития Сибири входит подготовка информации с научно-экспертной оценкой мер развития Сибири, анализ законодательства и правоприменительной практики, участие в разработке и экспертизе проектов нормативных правовых актов, предложений и рекомендации для Совфеда и его органов.
Согласно распоряжению Валентины Матвиенко, Александр Усс до 1 июля 2024 года должен представить на утверждение Совета Федерации состав Совета.
В сентябре 2023 года Александр Усс в ходе сессии Восточного экономического форума «Роль Сибири в развороте на Восток — как использовать дальневосточный опыт» предложил создать Корпорацию развития Сибири. Он заявил, что создание специализированной федеральной структуры позволит эффективнее решать многие вопросы.
Александр Усс был назначен врио губернатора Красноярского края в 2017 году. В 2018 году — выиграл губернаторские выборы. Возглавлял регион до апреля 2023 года. В июне 2023 года избран сенатором от региона.
Ранее редакция рассказывала о том, что товары из Сибири будут поступать в Китай под брендом «Большая Сибирь».
Источник фото: council.gov.ru. автор- пресс-служба Совета Федерации
Рубрики :
Регионы:
Теги :
Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения по телефону: +7 (995) 575-99-86
Или на электронную почту: infopro54@yandex.ru