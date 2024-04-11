Товары из Сибири будут поступать в Китай под брендом «Большая Сибирь»

Товары, произведенные в Сибири, будут поступать в розничные сети Китая под брендом «Большая Сибирь». Свидетельство о регистрации торговой марки получено на этой неделе, сообщает издание «ЧС» со ссылкой на председателя Исполнительного комитета МАСС Геннадия Гусельникова.

— Буквально позавчера мы получили свидетельство о регистрации торговой марки «Большая Сибирь» в России. Данный патент принадлежит регионам, которые входят в Большую Сибирь. После того, как будут определены правила, порядок, номенклатура товаров и поставщики будут готовы соответствовать им, начнем осуществлять открытые закупки на поставки продукции на китайский розничный рынок через информационно-сервисную платформу «Большая Сибирь», которая была запущена в прошлом году, — Геннадий Гусельников.

По его словам, сейчас определяется алгоритм и критерии для появления китайских товаров на полках сибирских магазинов.

В марте 2024 года в рамках международной выставки-форума «Россия», развёрнутой на ВДНХ, для гостей из Китайской Народной Республики была проведена презентация экономического потенциала регионов Большой Сибири. Между МА «Сибирское соглашение» и городским комитетом г. Санья подписан меморандум о международном сотрудничестве.

Ранее Геннадий Гусельников, отмечал, что Новосибирск, как транспортный хаб, имеющий развитые транспортно-логистические комплексы, представляет большой интерес для сбора необходимых объемов продукции экспортных позиций, которая затем может отправляться в Китай.

Он рассказывал, что до конца полугодия 2024 года в регионе ожидается визит китайских бизнесменов, где будет обсуждаться возможность создания завода, который станет принимать у местных производителей односортную продукцию, обрабатывать ее, упаковывать под номенклатуру, интересующую торговые сети и китайских покупателей, и отправлять на экспорт.

Напомним, в Новосибирской области уже строится завод по производству рапсового и льняного масла. Инвестором является китайская компания. Она же заявила о планах по строительству еще одного предприятия. В январе также стало известно, что завод по глубокой переработке зерна в Новосибирск может перенести китайская корпорация «Байдахуан».

Ранее редакция сообщала, что в Особой экономической зоне «Новосибирск» откроют торгпредства китайских компаний.