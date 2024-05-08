Новосибирцы принимают активное участие в мероприятиях в честь Дня Победы

В Новосибирской области в честь 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне проходят памятные и патриотические акции, а также мероприятия для жителей всех возрастов.

Сегодня новосибирцы смогут стать участниками традиционной акции «Свеча Памяти» и зажечь свечу в память об участниках Великой Отечественной войны. Центральное мероприятие пройдет в 22.00 часов на Монументе Славы.

Кроме того, дан старт акции «Окна Победы», в рамках которой участники украшают окна своих домов или классов праздничными поздравлениями и тематическими трафаретами.

С 25 апреля до 9 мая проходит Всероссийская акция «Георгиевская ленточка» – участники движения «Волонтеры Победы» и бойцы студотрядов выходят на улицы города и области и раздают жителям георгиевские ленточки.

С 1 мая по 22 июня в регионе проходит Всероссийская акция «Красная гвоздика», в рамках которой волонтеры организуют продажу значков в виде гвоздики за символическую сумму. Ознакомиться с полным списком акций и мероприятий, посвященных празднованию Дня Победы, можно на сайте департамента молодежной политики региона, уточнили в пресс-службе правительства Новосибирской области. Программа культурных мероприятий размещена на сайте министерства культуры региона.

Также жителей региона приглашают принять участие в акции «Бессмертный полк» в онлайн-формате, которая продлится до 12 мая.

В пресс-службе правительства Новосибирской области сообщили, что впервые назначаются дополнительные электрички, которые перевезут пассажиров после праздничных мероприятий в День Победы – подробная информация представлена на сайте.