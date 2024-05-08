Водитель скорой подрался с автохамом в Новосибирске — потасовка попала на видео

На проезжей части в Новосибирске водитель «Скорой помощи» и водитель легкового автомобиля устроили драку. Инцидент произошел напротив дома №88 по улице Большевистской днем 8 мая.

Мужчина за рулем черной Toyota Camry начал объезжать колонну автомобилей по встречной полосе и перегородил путь «Скорой помощи» с включенными спецсигналами.

Не выдержав такого беспредела, водитель медицинского микроавтобуса вышел разобраться с автохамом. Он вытащил нарушителя из салона иномарки и пытался вразумить его. Однако оппонент стоял на своем — завязалась драка.

Во время потасовки седан поехал дальше без водителя и врезался в попутный автомобиль.

Дорожный конфликт с рукоприкладством попал в объектив видеорегистратора.

Теперь в произошедшем разбирается полиция. Личность водителя Toyota устанавливается.

— Нарушителю грозит административная ответственность за предоставление преимущества в движении транспортному средству, имеющему нанесенные на наружные поверхности специальные цветографические схемы, надписи и обозначения, с одновременно включенными проблесковым маячком синего цвета и специальным звуковым сигналом, что влечет наложение административного штрафа в размере от 3 000 до 5 000 рублей или лишение права управления транспортными средствами. Также за выезд в нарушение ПДД на полосу встречного движения грозит штраф в размере 5 000 рублей или лишение права управления транспортными средствам, — пояснили в ГИБДД Новосибирска.

Ранее редакция сообщала о том, что на улице Петухова в Новосибирске пьяный водитель Honda Stream устроил массовое ДТП.