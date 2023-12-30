Экс-координатора штаба Навального* в Томске отправили в тюрьму на 9 лет

Советский районный суд города Томска огласил приговор экс-координатору штаба Навального** и депутату городской думы Ксении Фадеевой. За организацию экстремистского сообщества и участие в НКО сибирячку приговорили к 9 годам колонии.

Томичку задержали в декабре 2021 года и отправили в СИЗО. Известно, что Фадеева несколько лет возглавляла штаб оппозиционера. Но на допросах женщина свою вину не признала. Практически все заседания проходили в закрытом от прессы режиме. Журналистов впустили только на резолютивную часть приговора.

― Судья назначил ей наказание в виде девяти лет колонии общего режима, а также штраф в размере 500 тысяч рублей, ― сообщили в Советском районном суде.

Защита не согласна с таким решением и планирует обжаловать его в вышестоящих инстанциях.

*Росфинмониторинг внес Ксению Фадееву и Алексея Навального в перечень террористов и экстремистов.

**Деятельность штабов Навального признана экстремистской и запрещена на территории РФ.