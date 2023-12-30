Посетители горнолыжного комплекса «Ключи» пожаловались на испорченные штаны

Катание на снежном склоне закончилось посещением химчистки для новосибирца Ивана Киприянова. О проблеме сибиряк поделился с подписчиками группы ВКонтакте «Сообщество Академгородка».

― Из бугелей подъемника на южном склоне ГК «Ключи» течет черная жидкость на подобие мазута. Ею смазывают бугели для плавной работы и отсутствия скрипа. Но в этом году она начала вытекать наружу, в результате у многих посетителей испорчены штаны. Работники ГК знают о проблеме, но не предупреждают о ней при покупке абонемента. Впереди праздники и в ГК запланированы тематические мероприятия, если до этого момента ситуация с подъемником не изменится, будет очень много расстроенных людей, ― предупреждает Иван лыжников и сноубордистов.

Мужчина признался, что ему нравится этот комплекс из-за отсутствия лишнего пафоса, но он расстроен, что ему пришлось после посещения чистить штаны и салон автомобиля.

В комментариях любители активного отдыха проявили сочувствие парню и высказали свое мнение.