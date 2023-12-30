Посетители горнолыжного комплекса «Ключи» пожаловались на испорченные штаны

Катание на снежном склоне закончилось посещением химчистки для новосибирца Ивана Киприянова. О проблеме сибиряк поделился с подписчиками группы ВКонтакте «Сообщество Академгородка».
― Из бугелей подъемника на южном склоне ГК «Ключи» течет черная жидкость на подобие мазута. Ею смазывают бугели для плавной работы и отсутствия скрипа. Но в этом году она начала вытекать наружу, в результате у многих посетителей испорчены штаны. Работники ГК знают о проблеме, но не предупреждают о ней при покупке абонемента. Впереди праздники и в ГК запланированы тематические мероприятия, если до этого момента ситуация с подъемником не изменится, будет очень много расстроенных людей, ― предупреждает Иван лыжников и сноубордистов.
Мужчина признался, что ему нравится этот комплекс из-за отсутствия лишнего пафоса, но он расстроен, что ему пришлось после посещения чистить штаны и салон автомобиля.
В комментариях любители активного отдыха проявили сочувствие парню и высказали свое мнение.
― Штанишки горнолыжные нормальные стоят от 40К и в текущей ситуации их еще нужно поискать. Предупредили и хорошо. Я после этого точно в Ключи не поеду.
― Видимо, это проблема всех бугелей подобного типа ― из-за плюсовой температуры и дождя смазку вымыло. На Горской вчера тоже так было.
― Пару лет на такое не попадала ни разу, хотя катаюсь 1-2 раза в неделю в Ключах. А в воскресенье покаталась и такая же картина, как у автора поста.
― Очень актуальное предупреждение! Наверняка в праздничные дни туда собираются многие. Большое количество горнолыжки и её обладатели выражают Вам благодарность.
Фото Ивана Киприянова.
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