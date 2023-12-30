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«Угнала его, угнала»: девушка тайком взяла у приятеля Mersedes Benz и разбила его в Новосибирске

  • 30/12/2023, 13:01
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«Угнала ее, угнала»: девушка тайком взяла у приятеля Mersedes Benz и разбила его в Новосибирске
На 17-летнюю угонщицу завели уголовное дело после ДТП на чужой машине.

В Новосибирске задержали 17-летнюю девушку, которая попала в ДТП на угнанной иномарке премиум-класса своего приятеля.

— 27 октября в полицию поступило заявление от жителя Первомайского района об угоне своего  Mersedes Benz, который был припаркован у дома по улице Ученической, — сообщили в ГУ МВД по Новосибирской области.

Автомобиль удалось найти спустя 2 месяца, а угонщицей оказалась приятельница владельца иномарки. Владелец Mersedes и 17-летняя жительница Кировского района вместе выпивали в тот вечер. Приняв на грудь, девушка решила покататься по городу на чужом автомобиле: тайком от хозяина машины взяла ключи и дала по газам.

Однако автовояж оказался не долгим, сибирячка не справилась с управлением и попала в ДТП. С места аварии девушка сбежала. Брошенную машину автоэвакуатором доставили на спецстоянку, где ее и обнаружили полицейские.

— Возбуждено уголовное дело по статье «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения», — добавили в региональном ведомстве.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске полицейские поймали серийного угонщика мотоциклов.

 

Фото: freepik.com —valuavitaly

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Рубрики : Право&Порядок

Регионы: Новосибирская область Новосибирск

Теги : угон уголовное дело полиция ДТП девушка автомобиль


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