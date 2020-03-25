Экс-мэр города Обь предстанет перед судом

Российской Федерации по Новосибирской области проведена уголовно-процессуальная проверка, по результатам которой возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, то есть совершение должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий и повлекших существенное нарушение прав и законных интересов граждан, совершенное главой местного самоуправления), сообщили в пресс-службе СК России по Новосибирской области.

— По данным следствия, в 2017 году глава администрации города Оби Новосибирской области, не имея на то законных оснований, умышленно превысил свои должностные полномочия, утвердив два постановления, которые отменяли признание 30-ти жилых домов аварийными, тем самым исключив их из реестра аварийных и подлежащих сносу домов, что повлекло нарушение прав и законных интересов проживающих в указанных домах граждан, — говорится в сообщении.

В настоящее время следователями СК проведены обыски в администрации г. Оби, изъята необходимая документация, имеющая значение для расследования уголовного дела.

По делу выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление всех подлежащих доказыванию обстоятельств, расследование продолжается.

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