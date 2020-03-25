Новых случаев заражения COVID-19 в регионе нет

По состоянию на 10.00 25 марта в Новосибирской области по-прежнему зафиксировано только четыре подтвержденных случая заражения коронавирусом. У большинства протестированных отрицательные результаты проб, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

По информации регионального оперативного штаба, 48 пациентов с симптомами ОРВИ, вернувшихся из-за рубежа, находятся в инфекционной больнице №1 Новосибирска. Из них у 16 человек тесты – в процессе обработки. У 28 человек результаты проб – отрицательные.

В детскую больницу №3 за сутки поступило 2 ребенка с легкими признаками ОРВИ, вернувшихся из Таиланда и Вьетнама. 1 ребенка выписали. Всего в ДГКБ №3 в настоящее время госпитализировано 7 детей, недавно прибывших в Россию. Все они в удовлетворительном состоянии.

Пациентки с подтвержденным коронавирусом находятся в инфекционной больнице в удовлетворительном состоянии. За прошедшие сутки новых случаев в регионе нет.

По данным информационного центра по мониторингу и контролю ситуации с коронавирусом, в России за последние сутки подтверждены 163 случая коронавируса, 120 из них — в Москве. Отмечается, что число заболевших выросло в 20 регионах страны. Больше всех — на 120 человек — в столице. Прибавилось по шесть больных в Подмосковье и Крыму, по четыре случая — в Псковской области и Краснодарском крае, по три — Оренбургской области и Якутии, по два — Пермском крае, Тульской области, Кабардино- Балкарии и Коми, по одному — в Брянской, Архангельской, Калининградской, Пензенской, Челябинской, Нижегородской и Ростовской областях, а также в Ставропольском крае и Башкортостане.

Всего заболевших по стране выявлено 658 человек в 55 регионах России, 410 из них — в Москве.

Фото: pixabay.com, автор- geralt