Экс-мэра Томска приговорили к реальному сроку, но отпустили в зале суда

Советский районный суд Томска приговорил бывшего мэра к 2 годам 9 месяцам лишения свободы в колонии общего режима. Однако Ивана Кляйна тут же освободили в зале суда.

— Суд учел срок, который Кляйн провел под стражей и домашним арестом и посчитал назначенное наказание отбытым, — пояснил Infopro54 источник в суде.

Напомним, Ивана Кляйна обвиняли в организации злоупотребления полномочиями.

В судебном процессе было установлено, что в 2019 году мэр города Томска знал что ремонт проезжей части на улице Большой Подгорной выполнен не по нормативам, однако, желая создать видимость достижения отчетных показателей национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», дал указание главе департамента дорожной деятельности Сергею Аушеву принять работы. Документ подписал бывший проректор Томского архитектурно-строительного университета Артём Рышков, — говорится в сообщении на сайте региональной прокуратуры

Позже выяснилось, что продольная ровность дороги, влияющая на колебание транспорта, отличалась от правил на два миллиметра.

После подписания начальником профильного департамента счетов на оплату работ подрядчику необоснованно перечислено более 6,2 млн рублей.

Ранее редакция сообщала о том, что экс-прокурору Новосибирской области Владимиру Фалилееву за взятки приговором суда назначили 9 лет лишения свободы, штраф в размере 5,7 миллионов рублей, лишения всех званий с конфискацией имущества.