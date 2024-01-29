Бешенство обнаружили в двух населенных пунктах Новосибирской области

В деревне Прямушка Тогучинского района и Верх-Урюм Здвинского района Новосибирской области введен карантин.

― Установить с 30.01.2024 по 30.03.2024 на территории поселков Прямушка Кудельно-Ключевского сельсовета Тогучинского района и Верх-Урюм Верх-Урюмского сельсовета Здвинского района Новосибирской области карантин по бешенству, ― говорится в документе на сайте правительства Новосибирской области.

Распоряжение подписано исполняющим обязанности губернатора области Владимиром Знатковым.

В этих населенных пунктах очаг болезни был выявлен в личном хозяйстве.

Согласно документу в двух поселках вводится ряд запретов. Например, запрет на лечение больных восприимчивых животных.

Напомним, что в прошлом году в области выявили случаи заражения домашних животных бруцеллезом. Они были зафиксированы в Татарском и Сузунском районе.

Бешенство – вирусная инфекция, протекающая с развитием тяжелого прогрессирующего поражения головного и спинного мозга с летальным исходом. Заразится бешенством можно при укусе или попадании слюны бешеного животного на поврежденную кожу.

Ранее редакция сообщала о том, что 66 классов были закрыты на карантин в Новосибирске.