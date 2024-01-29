Бешенство обнаружили в двух населенных пунктах Новосибирской области

В деревне Прямушка Тогучинского района и Верх-Урюм Здвинского района Новосибирской области введен карантин.
― Установить с 30.01.2024 по 30.03.2024 на территории поселков Прямушка Кудельно-Ключевского сельсовета Тогучинского района и Верх-Урюм Верх-Урюмского сельсовета Здвинского района Новосибирской области карантин по бешенству, ― говорится в документе на сайте правительства Новосибирской области.
Распоряжение подписано исполняющим обязанности губернатора области Владимиром Знатковым.
В этих населенных пунктах очаг болезни был выявлен в личном хозяйстве.
Согласно документу в двух поселках вводится ряд запретов. Например, запрет на лечение больных восприимчивых животных.
Напомним, что в прошлом году в области выявили случаи заражения домашних животных бруцеллезом. Они были зафиксированы в Татарском и Сузунском районе.
Бешенство – вирусная инфекция, протекающая с развитием тяжелого прогрессирующего поражения головного и спинного мозга с летальным исходом. Заразится бешенством можно при укусе или попадании слюны бешеного животного на поврежденную кожу.
Ранее редакция сообщала о том, что 66 классов были закрыты на карантин в Новосибирске.
Фото: Freepik — freepik
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