В Новосибирске нашли мертвым хозяина гостиницы «Золотой лев»

В понедельник, 29 января, стало известно о смерти крупного предпринимателя Олега Татаринова.
― Владелец местной гостиницы «Золотой Лев» Олег Татаринов, предположительно, погиб от выстрела. Тело обнаружили в номере его же отеля, ― сообщает издание НГС со ссылкой на свои источники.
Сейчас на месте происшествия работают следователи СК Калининского района. Выясняются все обстоятельства произошедшего.
Буквально сегодня утром мужчину видели живым. Что произошло в течение дня – не известно. Источник Infopro54 рассказал, что речь идет о возможном суициде.
Олег Татаринов известен в Новосибирске как бизнесмен и владелец отеля. Мужчина занимался сдачей в аренду недвижимости.
Фото: 2ГИС.
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