В Новосибирске нашли мертвым хозяина гостиницы «Золотой лев»

В понедельник, 29 января, стало известно о смерти крупного предпринимателя Олега Татаринова.

― Владелец местной гостиницы «Золотой Лев» Олег Татаринов, предположительно, погиб от выстрела. Тело обнаружили в номере его же отеля, ― сообщает издание НГС со ссылкой на свои источники.

Сейчас на месте происшествия работают следователи СК Калининского района. Выясняются все обстоятельства произошедшего.

Буквально сегодня утром мужчину видели живым. Что произошло в течение дня – не известно. Источник Infopro54 рассказал, что речь идет о возможном суициде.

Олег Татаринов известен в Новосибирске как бизнесмен и владелец отеля. Мужчина занимался сдачей в аренду недвижимости.